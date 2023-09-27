مفيدة شيحة تنفعل على الهواء بسبب مطالبة برلمانية بعودة الضرب بالمدارس|شاهد

أيدت النائبة أمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب عودة الضرب بالمدارس، موضحة أن هذه الطريقة هي لمعالجة خلل كبير موجودة بالتربية هذه الأيام، المُعتمدة على المبادئ الأوروبية.

وأوضحت "عبد الحميد"، خلال مداخلتها ببرنامج "الستات" المذاع على شاشة النهار، أنها لا تريد إيذاء نفسي أو جسدي للطفل و لكنها تطالب بعودة هيبة واحترام المدرس بالفصل من قبل الطلاب، مضيفة أن وسيلة الضرب هي أخر الوسائل المقترحة أسلوب الثواب و العقاب بالنسبة للطالب.

اعتراضي شديد

من جانبها أعربت مفيدة شيحة، عن اعتراضها بهذا الرأي والاقتراح قائلة: "اعتراضي شديد مع حضرتك، مازال يوجد بالجهات الأوروبية و العالمية القانون الذي يعاقب أي شخص يحاول أن يسبب إيذاء جسدياً للطفل، بعقوبة السجن"، مكملة: "أنا ممكن أرجع هيبة المدرس لكن مش على حساب طالب في رجوع هيبة مدرس مش عارف يجيب هيبته".