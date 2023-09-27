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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحادثة الـ11..كلب بايدن يعض عميلًا جديدًا من الخدمة السرية في البيت الأبيض

بايدن وزوجته
بايدن وزوجته

كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن "كوماندز" كلب الرئيس الأمريكي جو بايدن، عض عميلًا آخر في جهاز الخدمة السرية بالبيت الأبيض، ليرتفع عدد عملاء الخدمة السرية الأمريكية الذين تعرضوا للعض إلى 11 عميلًا.

وحسب الشبكة الأمريكية، قال أنتوني جوليلمي، المتحدث باسم الخدمة السرية الأمريكية: "في حوالي الساعة الثامنة مساء الاثنين، تعرض ضابط بالخدمة السرية للعض من قبل الكلب وعلى إثره قدم الطاقم الطبي الرعاية الطبية له".

وأضاف جوجليلمي أن الضابط المصاب تحدث مع مدير الخدمة السرية كيمبرلي شيتل، الثلاثاء، وهو في حالة جيدة.

وبذلك قام الكلب بـ 11 حادثة عض في البيت الأبيض وفي ديلاوير، بما في ذلك حادثة نوفمبر 2022 حيث تم نقل ضابط إلى المستشفى.

وقال مسؤولو البيت الأبيض في يوليو، إن عائلة بايدن ستطبق بروتوكولات تدريب وتقييد جديدة للحيوانات الأليفة في أعقاب الحوادث.

وتورط كلب آخر من كلاب بايدن، وهو ميجور، في حوادث عض في البيت الأبيض، وتم استبدال الكلب "ميجور" بـ"كوماندر" في عام 2021.

وفي حين أن عملاء الخدمة السرية ليسوا مسؤولين عن التعامل مع الحيوانات الأليفة، إلا أنهم قد يكونون على اتصال متكرر بالحيوانات.

وقال العميل السابق في الخدمة السرية جوناثان واكرو: "هذا ليس من عمل الخدمة السرية، هذه مشكلة تتعلق بالسلامة في مكان العمل".

وأضاف: "هناك شيء فريد هنا حيث أنه مقر إقامة رئيس الولايات المتحدة، ولكنه أيضا مكان عمل لمئات وآلاف الأشخاص، ولا يمكنك جلب خطر إلى مكان العمل، وهذا ما يحدث أساسا مع هذا الكلب".

كوماندز كلب الرئيس الأمريكي بايدن الرئيس الأمريكي جو بايدن الخدمة السرية الأمريكية

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