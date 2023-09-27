أمريكا تعلق جزءًا من المساعدات لـ الجابون

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة الأمريكية قررت تعليق جزء من مساعداتها المخصصة إلى الجابون.

وقال بلينكن في منشور على منصة “إكس” إن “الحكومة الأمريكية تعلّق جزءاً من برامج المساعدات الخارجية التي تستفيد منها حكومة الجابون ريثما نجري تقييماً لتحرك الجيش”.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات في الجابون تعيين نائب لرئيس الجمهورية الانتقالي، الجنرال بريس أوليج نجويما الذي نصب في الخامس من سبتمبر الجاري بعد عزل الرئيس علي بونجو أونديما.

وقالت وسائل إعلام في الجابون، إن جوزيف أوفوندو بيرا عين نائبا لرئيس الجمهورية الانتقالي في الجابون.

وأكد رئيس وزراء الجابون ريموند ندونج سيما، أن 24 شهرا كفترة انتقالية للانتخابات في البلاد، تعد مدة معقولة.