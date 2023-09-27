عودة كل الطيور المهاجرة.. 6 وعود نارية من مرشح بانتخابات الزمالك

أكد أحمد هاني زادة المرشح للعضوية تحت السن في انتخابات نادي الزمالك، أنه تواجد في الانتخابات السابقة وحصل على 6 الاف صوت، وهو ما شجعه على التواجد من جديد في الانتخابات الحالية، مشيرا إلى أن الزمالك بيته وسبق ولعب كرة سلة وسباحة داخل النادي.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "اريد خدمة النادي والاعضاء، والعمل على حل المشاكل المختلفة سواء الرياضية او الاجتماعية، واعضاء النادي أصبحوا في حالة شكوى دائمة من انعدام الخدمات، ووالدي له تاريخ مشرف داخل الزمالك ولكن قرار الترشح شخصي".

وأضاف: "نسعى لبذل قصارى جهدنا من أجل حل مشاكل الأعضاء الذين يواجهون أزمة في موضوع دفع القيمة المضافة، وأن يقوموا بالتصويت طالما ملتزمين بالاقساط التي حددها مجلس الإدارة، لابد من حل الازمة واعطاء هؤلاء الفرصة في المشاركة بالانتخابات، والجميع سواسية سواء اعضاء جدد أو قدامى".

وواصل: "نسعى لحل مشكلة تهجير اللاعبين من نادي الزمالك مثل فرق السلة، واسعى لحل مشاكل الفرق الرياضية، وكذلك حل مشكلة (مصيف مرسى مطروح) وهو من الأمور المجتمعية والتاريخية لاعضاء نادي الزمالك".

أحمد هاني زادة يكشف عن برنامجه الانتخابي في الزمالك

وأكمل: "نادي الزمالك (المقر الرئيسي) في مكان حيوي للغاية، وهناك العديد من المحلات ستكون مصدر مالي جيد للنادي، ويجب وضع لجنة لتقييم الايجارات، لانه تم التعاقد بمبالغ متفاوتة، اريد عمل لجنة تنمية موارد من كبار رجال الأعمال والاقتصاد نريد الاستفادة من افكارهم وتطبيقها داخل المؤسسة".

وزاد: "لابد من الإسراع في تنفيذ فرع 6 أكتوبر خصوصا في ظل التكدس الكبير بالفرع الرئيسي، يجب تقدير نقاط القوة داخل نادي الزمالك من أجل جلب المزيد من الرعاة، والزمالك ليس فريق كرة قدم فقط، لدينا العديد من الألعاب ولابد من وضع خطة اقتصادية وتسويقية كبيرة للاستفادة من باقي الألعاب خصوصا كرة اليد، والتتويج بالبطولات يساهم في زيادة الرعاة وتحقيق الاستفادة المالية، وأرفض فكرة الاعتماد على رجال الاعمال في تمويل النادي، الجميع يريد الاستقرار أولا".

وتابع: "هناك بعض المنشآت داخل نادي الزمالك لا يتم استغلالها بشكل جيد، وقد نقوم بالتعاقد مع شركات للتوسع وانشاء ملاعب جديدة للأعضاء بعيدا عن التكدس الكبير في الملاعب، واتمنى حل هذه المشكلة بشكل سريع".

وأضاف: "انا على استعداد للتواصل مع كل الاندية التي لديها مشاكل مع الزمالك، ولدي تواصل مع باتشيكو للاتفاق معه على حل المشكلة الخاصة بمستحقاته المتأخرة، علينا التواصل لحل الأزمات الخاصة بايقاف القيد، وجمهور النادي لن يتحمل استمرار الأزمة، واتمنى اسعاد جماهير الزمالك بالتتويج بالألقاب".

وتابع: "لو نجحت في انتخابات الزمالك، ستكون رسالتي هي تنحية الخلافات جانبا والعمل من اجل النادي فقط، ولن تنجح قائمة بالكامل بكل تأكيد، وسنظل خلف المجلس الجديد".

وأتم: "اعلم مدى معاناة الأعضاء رياضيا واجتماعيا، وابشركم لو ربنا كتب لي التوفيق، فكل الطيور المهاجرة سيعودوا إلى نادي الزمالك وسيتم ابرام تعاقدات محترمة لهم، وأقول للاعضاء لا تستمعوا لمن يحاول التفرقة، والجميع سيسمع أخبار جيدة خلال الفترة المقبلة، وسيكون للجميع الحق في التصويت بعد حل مشكلة القيمة المضافة على بعض العضويات الجديدة".