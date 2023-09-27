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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

موعد ومكان عزاء المخرج أحمد النحاس

أحمد النحاس
أحمد النحاس

حددت أسرة المخرج الراحل أحمد النحاس إقامة مراسم العزاء له اليوم بمسجد المشير طنطاوى بالقاهرة الجديدة. 

وكانت أقيمت أمس مراسم تشييع الجثمان للمخرج الراحل أحمد النحاس من مسجد الحصرى. 

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أحمد النحاس

ونشرت نهى ابنة المخرج أحمد النحاس تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن وفاته وذلك عن عمر يناهز 73 عاما.

وقالت نهى ابنة أحمد النحاس “والدي العزيز في ذمة الله.. أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة”.

وُلد أحمد النحاس في عام 1950، وحصل على درجة البكالوريوس من قسم السيناريو بالمعهد العالي للسينما في عام 1977.

بدأ أحمد النحاس كمساعد مخرج مع عدد من المخرجين أثناء فترة الدراسة بالمعهد منذ عام 1975، ومنهم كمال الشيخ وأحمد فؤاد ومحمد راضي. أخرج أحمد النحاس أول فيلم طويل له في عام 1984 وهو (الطائرة المفقودة)، ثم تلاه بأفلام (الأوغاد، السجينتان، الشيطانةن القلب وما يعشق)، ومنذ منتصف حقبة التسعينات تفرغ أحمد النحاس ﻹخراج المسلسلات التليفزيونية، ومن أبرز أعماله: (الوتد، سلمى يا سلامة، حكايات المدندش، الخفافيش).

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