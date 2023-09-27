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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يحصل على 2500 تذكرة لأولى مباريات كأس العالم للأندية

الأهلي
الأهلي

نجح النادي الأهلي، في الحصول على 2500 تذكرة لأولى مباريات الفريق في كأس العالم للأندية التي ستقام في السعودية، خلال ديسمبر المقبل.

ووفقا لبرنامج +90 عبر قناة النهار، فإن الأهلي حصل على التذاكر وتم تسديد قيمتها بالفعل، من أجل توزيعها على جماهيره، قبل أول مباراة التي ستجمع الفريق بالفائز من اتحاد جدة وأوكلاند سيتي النيوزيلندي".

وبدأ أنس، الثلاثاء، بيع تذاكر بطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها السعودية في نسختها المقبلة في جدة ديسمبر المقبل، عبر الموقع الرسمي لـ “فيفا”، وفق ما أعلنه الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويمثل من مصر فريق الأهلي، بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا، بعد فوز على الوداد المغربي في النهائي.

وتشارك في البطولة سبعة فرق، هي الاتحاد، بطل الدوري السعودي وممثل الدولة المضيفة، والأهلي، بطل إفريقيا، أوراوا رد دايموندز الياباني، بطل آسيا، مانشستر سيتي الانجليزي، بطل أوروبا، ليون المكسيكي بطل الكونكاكاف، أوكلاند سيتي، بطل أوقيانوسيا، وبطل دوري أمريكا الجنوبية الذي سيتمُّ تحديده نوفمبر المقبل.

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