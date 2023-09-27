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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد مصرع 114 شخصا.. أول تعليق من الرئيس العراقي على حريق نينوي

الرئيس العراقي
الرئيس العراقي

أكد رئيس العراق عبد اللطيف رشيد، اليوم الأربعاء، على ضرورة فتح تحقيق ومعرفة ملابسات الحريق الذي وقع في مدينة الحمدانية في محافظة نينوى، واتخاذ كافة إجراءات السلامة لمنع تكرار مثل هذا الحادث.

وقال الرئيس العراقي في بيان له، إن ما حصل لأبنائنا في قضاء الحمدانية فاجعة مؤلمة وحادث اعتصر قلوبنا وقلوب كل العراقيين.

ومن جانبه، أعلن محافظ نينوى نجم الجبوري، ارتفاع عدد ضحايا حريق الحمدانية في محافظة نينوي إلى 114 قتيلا ونحو 200 مصاب.

كما أعلن محافظ نينوي الحداد لمدة أسبوع إثر حريق الذي وقع في قاعة الأفراح في الحمدانية.

وشهدت محافظة نينوي بالموصل العراقية، فجر اليوم الأربعاء، حريقًا ضخمًا في قاعة حفلات يقام فيها حفلات زفاف، ما أسفر عن مصرع وإصابة المئات من المحتفلين.

العراق.. محافظ نينوي يعلن الحداد لمدة أسبوع على أرواح ضحايا حريق الحمدانية

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