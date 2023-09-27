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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يجتمع بكبار تجار السلع الغذائية لمتابعة آليات ضبط الأسواق

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اجتماعا مع كبار تجار السلع الغذائية؛ لمتابعة آليات ضبط الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية والسيطرة على الأسعار.

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وخلال الاجتماع، أكد محافظ القليوبية على ضرورة تضافر جهود جميع الجهات في الرقابة المستمرة، وإحكام السيطرة على الأسواق ومنافذ البيع، للتأكد من توافر وجودة المعروض من السلع الغذائية، وإتاحتها للمواطنين بالأسعار المقررة دون مغالاة، وكذلك مجابهة الممارسات الاحتكارية والغش التجاري، وعدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية، مشيرا أنه يعلم أن معظم التجار وطنيين ويهتمون بمصلحة بلدهم وصالح المواطنين لأنهم منهم . 

كما وجه بالتنسيق بعمل معارض لكبار تجار الجملة وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى، وذلك لعرض منتجاتهم بأسعار مخفضة طبقاً لقائمة الأسعار الاسترشادية التي ستحددها مديرية التموين بالتنسيق مع الغرفة التجارية.

وأشاد المحافظ بتعاون كبار تجار الجملة مع المحافظة وحسهم الوطني العالي والوقوف بجانب المواطن البسيط ومحدودي الدخل والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية من حجب ومنع السلع من الأسواق.

وأكد أن المحافظة قامت بوضع خطة للتصدي لظاهرة ارتفاع الأسعار واستغلال المواطنين بتشكيل فرق عمل لمتابعة حركة الأسواق والتأكد من توافر السلع والمواد الغذائية وتقديمها للمواطنين بأسعار مناسبة وتكثيف الحملات التموينية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لإحكام الرقابة على الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

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