تكريم 43 متفوقا داراسيا من أبناء أعضاء نادي بنها الرياضي

كرم مجلس إدارة نادي بنها الرياضي برئاسة الدكتور مصبح الكحيلى 43 متفوقًا دارسيًا من أبناء أعضاء النادى الذين حصلوا على 95% فى الشهادة الإعدادية و90% علمى و 85% أدبى للعام الدراسى 2022/2023 فى احتفالية رائعة أقامها مجلس إدارة نادى بنها الرياضى للاحتفال بالمولد النبوى الشريف وتكريم المتفوقين دراسيا من ابناء اعضاء النادى.

وذلك بحضور كل من محمد مرعى رئيس مجلس مدينة بنها وسعيد ندا وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية وصلاح المهدى نائب رئيس مجلس ادارة النادى ومحمد رفعت امين الصندوق وادكتور حسام جدوع عضو مجلس الادارة ورضوى الشافعى عضو مجلس الإدارة.



ومن جانبه وجه الدكتور مصبح الكحيلى رئيس مجلس إدارة النادى الشكر لجميع الحاضرين من المسؤلين بمحافظة القليوبية واعضاء النادى كما وجه التهنئة لجميع المتفوقين من الطلاب والطالبات أبناء اعضاء الجمعية العمومية للنادى، مؤكدا أن هذا التكريم ياتى كجزء من النشاط الاجتماعى للنادى والترابط الأسرى بين مجلس إدارة النادى وأعضائه ولتحفيز جميع ابناء الأعضاء على التفوق الدراسى ولاعتبار المتفوقين هم الكنز الحقيقى والثروة المستقبلية لمصر وهم أساس تقدم الدول والشعوب وأشار إلى تكريم الطلاب بشهادات التقدير بالإضافة إلى الجوائز المالية كما هنأ جميع الاعضاء بمناسبة المولد النبوى الشريف.



ومن جانبها، أعربت رضوى الشافعى عضو مجلس إدارة النادى عن بالغ سعادتها للاشراف على هذه الاحتفالية للعام التانى على التوالى ومشاركة المتوفقين من أبناء أعضاء النادى فرحتهم بالتكريم على تفوقهم الدراسى متمنية لهم مزيدا من التفوق والنجاح خلال الفترة المقبلة والمراحل الدراسية القادمه ومواصله ذلك التفوق فى حياتهم العملية.