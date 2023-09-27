بعد نجاح تحت الحزام.. طرح أولي حلقات حكاية "ريش أبيض" اليوم

طرحت منصة جوي أولي حلقات حكاية ريش أبيض ، والتي تعد ثاني حكايات مسلسل “ حدث بالفعل ” والذي تدور أحداثه في اطار اجتماعي نفسي.

حكاية ريش أبيض يشارك في بطولتها عدد من الفنانين أبرزهم بسمة وماجد المصري ورنا رئيس ، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي نفسي حول زوجة تتحكم في حياة زوجها بشكل كبير .

وكانت الفنانة غادة عبد الرازق ، قد قدمت بطولة الحكاية الأولي من مسلسل “ حدث بالفعل ” والتي حملت اسم تحت الحزام وشارك في بطولتها سلمي ابو ضيف .

ويشار إلى أن المسلسل يتضمن 101 قصة حقيقية، تتعلق أحداثها بالأمراض النفسية، وتم تجميع هذه القصص من 9 دول عربية؛ ليكون أول مسلسل تليفزيوني يستعرض مثل هذه القصص في الوطن العربي.

مسلسل «حدث بالفعل» تأليف د. فادي النجار، وإخراج هشام الرشيدي في أول تجربة تليفزيونية له، والمسلسل ينتمي لنوعية الحلقات المنفصلة المتصلة، حيث يلعب بطولة كل قصة فريق مختلف من النجوم عن القصص الأخرى، ويلقي العمل الضوء على العديد من الأمراض النفسية وأسبابها وكيفية تأثيرها على حياة الأشخاص المصابين بها وأيضا المحيطين بهم، وتدور الأحداث في قالب تشويقي إنساني.