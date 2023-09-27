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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أبرزها المشاركة فى المعارض الدولية.. خبير يوضح كيفية نجاح ملف تصدير العقار| تفاصيل

العسال
العسال

أكد محمد العسال، الخبير العقارى ونائب رئيس إحدى الشركات العقارية العاملة فى مصر، أن السوق العقارية فى ظل الأزمات الاقتصادية العالمية هي سوق واعدة جدا، سوق قوية وصلبة برغم كل الأزمات التي حدثت.

وقال العسال إن السوق العقارية المصرية استطاعت تحقيق مبيعات بأرقام مرتفعة جدا، ضلربا مثلا بأنه خلال 2023 استطعنا تحقيق مبيعات برقم تاريخى لبعض الشركات، منها مصر إيطاليا، والتى حققت 9.2 مليار جنيه حجم مبيعات بدءا من العام الجارى وحتى سبتمبر الحالى.

وأضاف العسال، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن حجم الاستثمارات التى ضخت فى الاستثمار العقارى سجلت نحو 3 مليار جنيه، 90٪ منها موجهة للعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى وجود خطة لتسليم نحو 1000 وحدة سكنية بمشروع لبسكو على مساحة 200 فدان فى العاصمة الإدارية، والذى يضم 800 شقة و200 فيلا.

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ونوه العسال إلى ملف الاستدامة وضرورة الاهتمام به فى ظل ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم، وهى عبارة عن كيفية خفض مصاريف الصيانة والتشغيل داخل المشاريع العقارية.

وعن مدى تأثير حجم مبيعات السوق العقارية بسبب زيادة الأسعار، أوضح العسال أن مبيعات السوق العقارية فى مصر على العكس تماما لم تتأثر سلبا بسبب ارتفاع أسعار الوحدات السكنية، مشيرا إلى أن القطاع يشهد نموا فى حجم المبيعات سجلت نسبته 50%.

وعن توقعات زيادة أسعار الوحدات خلال الفترة المقبلة، أكد العسال أن كل شركة من شركات العقارات تضع خطة سعرية لمشاريعها، ويكةن فى الحسبان زيادة بشكل تدريجى تتراوح بين 10 و15%، متوقعا زيادة أسعار الوحدات بنفس هذه النسبة خلال الفترة المقبلة.

وفيما يتعلق بتصدير العقار، أوضح العسال أن ملف تصدير العقار منظومة بين الشركات والحكومة، ويتطلب ضرورة المشاركة بالمعارض الخارجية، ويستهدف منها ليس المصرييين المغتربين فقط بل الخليجين والأجانب أيضا.

وتابع قائلا: “إن السوق المصرية تمضي بخطى صحيحة فى هذا الملف، وهي دليل على أن هناك إقبالا قويا جدا من قبل الخليجيين على الشراء فى الساحل الشمالي، بالإضافة إلى الحوافز التى منحتها الدولة فى هذا الإطار، ومنها منح الجنسية والإقامة، والتى تعتبر حوافز سيكون لها مساهمة قوية فى ملف تصدير العقار”.

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