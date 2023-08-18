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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عضو اتحاد الصناعات : مدن الجيل الرابع والبنية التحتية تدعم تصدير العقار بمصر

محمد راشد
محمد راشد

قال الدكتور محمد راشد عضو غرفة التطوير العقاري بالاتحاد الصناعات المصرية إن تصدير العقار من الموضوعات التي تصدرت مناقشات غرفة التطوير العقاري خلال اجتماعاتها مع رئيس الوزراء خلال الشهور الماضية.

وأضاف راشد خلال حواره لموقع "صدى البلد"أنه تم تشكيل لجنة مختصة بتصدير العقار تابعة لرئاسة الوزراء لحين صدور القرارات التنظيمية.

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عضو باتحاد الصناعات: العائق الأساسي أمام تصدير العقار التسجيل

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رئيس الوزراء يستعرض عددا من مقترحات النهوض بنشاط تصدير العقار

 واشار راشد الي أن تصدير العقار يكون من خلال بيع العقار للأجانب موضحا أنه طرح تصدير العقار بدأ يبرز في مصر منذ 2017 بإنشاء مدن الجيل الرابع و زيادة حركة التنمية العمرانية بجانب الطفرة التي شهدتها البلاد في مشروعات البنية التحتية وسهولة التحرك بين المدن وبعضها بوسائل نقل صديقة للبيئة.

تحديات تصدير العقار في مصر 

أكد عضو غرفة التطوير العقاري ،أن  مصر تمتلك الكثير من عوامل الجذب مثل جودة المنتج العقاري، ورخص سعره، خلاف الموقع المتميز لمصر ولكن هناك بعض التحديات التي تواجه تصدير العقار في مصر علي رأسها التسجيل لأن الأجانب لا تعترف بالعقود العرفية وأيضا ضعف الترويج للمنتج العقاري في مصر.

وللاطلاع علي الحوار كاملا يمكنك الضغط هنا  :

تصدير العقار مدن الجيل الرابع مصر البنية التحتية العقار

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