عضو اتحاد الصناعات : مدن الجيل الرابع والبنية التحتية تدعم تصدير العقار بمصر

قال الدكتور محمد راشد عضو غرفة التطوير العقاري بالاتحاد الصناعات المصرية إن تصدير العقار من الموضوعات التي تصدرت مناقشات غرفة التطوير العقاري خلال اجتماعاتها مع رئيس الوزراء خلال الشهور الماضية.

وأضاف راشد خلال حواره لموقع "صدى البلد"أنه تم تشكيل لجنة مختصة بتصدير العقار تابعة لرئاسة الوزراء لحين صدور القرارات التنظيمية.

واشار راشد الي أن تصدير العقار يكون من خلال بيع العقار للأجانب موضحا أنه طرح تصدير العقار بدأ يبرز في مصر منذ 2017 بإنشاء مدن الجيل الرابع و زيادة حركة التنمية العمرانية بجانب الطفرة التي شهدتها البلاد في مشروعات البنية التحتية وسهولة التحرك بين المدن وبعضها بوسائل نقل صديقة للبيئة.

تحديات تصدير العقار في مصر

أكد عضو غرفة التطوير العقاري ،أن مصر تمتلك الكثير من عوامل الجذب مثل جودة المنتج العقاري، ورخص سعره، خلاف الموقع المتميز لمصر ولكن هناك بعض التحديات التي تواجه تصدير العقار في مصر علي رأسها التسجيل لأن الأجانب لا تعترف بالعقود العرفية وأيضا ضعف الترويج للمنتج العقاري في مصر.

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