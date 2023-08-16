عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو باتحاد الصناعات: العائق الأساسي أمام تصدير العقار التسجيل

العقارات
العقارات

قال الدكتور محمد راشد، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات إن العائق الاساسي في تصدير العقار هو التسجيل، لأن الأجانب لا تعترف بالعقود العرفية، مشيرًا إلى ان الفترة الأخيرة صدرت بعض القرارات المشجعة لشراء العقار من قبل الأجانب مثل تسهيل الحصول على الجنسية أو القائمة. 

txt

حصرنا 50% من العقارات.. نائب وزير الاتصالات: كل شقة في مصر لها رقم قومي

txt

بقانون الاستثمار ..ضوابط تخصيص العقارات اللازمة للمشروعات

 وتابع "راشد"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، ، أن تصدير العقار يكون من خلال بيع العقار للأجانب ، مشيرًا إلى  مصر تمتلك الكثير من عوامل الجذب مثل جودة المنتج العقاري، ورخص سعره، خلاف الموقع المتميز لمصر، ووجود الكثير من الشواطئ.

 

 ولفت إلى أن هناك بعض التحديات لتصدير العقار مثل  ضعف الترويج للمنتج العقاري في مصر على المستوى، فحجم التصدير العقاري على مستوى العالم يصل لـ300 مليار دولار، ونصيب مصر لا يجاوز 1% من هذه النسبة. 

 

 وأشار إلى أن العائد على الاستثمار في العقار من أعلى العوائد، لافتًا إلى أن سعر العقار يتضاعف أكثر من مرة خلال سنوات قليلة، وهذا العائد مهم جدًا للترويج للتصدير العقار.

التطوير العقارى العقار تصدير العقار العقار المصري اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

داخلين على مشكلة كبيرة| ميدو يكشف أزمة كبرى للنادي الأهلي

بعد محمد شريف.. شوبير يعلن رحيل لاعب جديد عن الأهلي

انتهت.. تحديد بديل مرتضى منصور في رئاسة الزمالك | تفاصيل

أخبار سارة للمصريين.. اشتراطات جديدة والسماح بارتفاع البناء| إيه الحكاية؟

فتحت الهدوم وضعفت.. اعترافات سائق اند درايف المتهم بواقعة فتاة أكتوبر

خطة التخفيض بدأت| أسعار السجائر ستنخفض إلى هذا الرقم .. تفاصيل

بعد تدخل الحكومة.. انفراجة في أزمة السجائر بداية من اليوم

تحقيق جديد.. طلب عاجل من حسين الشحات بشأن عقوبة الشيبي

ترشيحاتنا

سويلم: مجهودات كبيرة في حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لوزارة الري

تراجع محدود في سعر الذهب .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

أمطار رعدية وجريان سيول.. تحذير شديد اللهجة من أرصاد السعودية

هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم .. وهذا سعر البانيه الآن

مقدار النوم الذي لا ينقض الوضوء.. هذه الطريقة لا تبطله

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. تفاصيل انفراجة أزمة السجائر بعد تدخل الحكومة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شهية ولذيذة| طريقة عمل سلطة الذرة والمايونيز

إيمان العاصى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

ياسمين صبري تستعرض رشاقتها بملابس رياضية |شاهد

للأطفال والكبار.. كيف يمكن علاج السخونة؟

فيديو

أحمد العوضي ينقذ 4 شباب من الغرق.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

تقاليع شباب شبرا.. إعلانات غرف الرعب والشقة المسكونة تغزو الشوارع وتهدد بكارثة ماالقصة؟

انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة.. هل يمنحه ليفربول الضوء الأخضر للرحيل؟

حوت ضخم يستعرض مهاراته بحركات نادرة في المحيط.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ