البنك الأهلي المتحد يشارك في تنظيف النيل بالقناطر الخيرية

قام البنك الأهلي المتحد بتنظيم يوما كاملا لتنظيف نهر النيل في القناطر الخيرية .

وأشرف على تنظيف اليوم الأربعاء، إنجى منيب وذلك بمشاركة عدد من الجهات المختلفة ومنها روتارى وعدد من الجمعيات والجامعات والمدارس.

وقال البنك، إن هذة الفاعلية تهدف إلى تنظيف مياه نهر النيل بالقناطر الخيرية، بمشاركة موظفي البنك ومتطوعين آخرين من الجامعات والمدارس المشاركة.

ويعد هذا النشاط ضمن اعمال المسئولية المجتمعية للبنك الأهلي المتحد مصر في مجال الحفاظ على البيئة وتعزيز الوعي البيئي، ويعتبر جزءًا من رؤيته للتنمية المستدامة.