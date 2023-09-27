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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

القومى للترجمة يشارك فى الدورة السادسة لمعرض دمنهور للكتاب

صدى البلد

يشارك المركز القومى للترجمة، برئاسة الدكتورة كرمة سامي، فى الدورة السادسة لمعرض دمنهور للكتاب والذى يستمر حتى 5 أكتوبر المقبل.

يشارك المركز القومى للترجمة بمجموعة أحدث إصداراته، أبرزها كتاب "براءة جذرية" بترجمة الكاتب والمترجم الكبير الراحل السيد إمام ابن محافظة البحيرة والذى يحتفى به المعرض هذا العام.

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كما ضمت القائمة مجموعة كبيرة من الإصدارات، نذكر منها، "الاستشراق هيمنة مستمرة"، "ذكريات فى الترجمة"، "القصة العظيمة للرياضيات"، "فلسفة البلاغة"، "الدر المنثور فى طبقات ربات الخدور"، "الصعود العالمى للشعبوية"، "القيم السياسية"، "مدريد الإسلامية: الأصول الخفية لعاصمة مسيحية"، "مقدمة فى التصوف المسيحي"، "الصحافة فى الشرق الأوسط و شمال أفريقيا"، حرب الثورة الأمريكية (نبذة تاريخية)،"الزواج والحداثة"، "فرقة العمال المصرية"، "توجيه حركة التنقلات عبر القنوات البحرية"، "التصوير الحديث فى مصر"، "القرية"، "الهلال الأسود"، "كيف يتعلم مخ ذوى الاحتياجات الخاصة"، "الأفريكانية"، "تدبر الكبر"، "أهل التشريع وأهل التأويل"، "مقدمة فى الأناجيل الثلاثة"، "تقنيات الفيلم التسجيلي"، "الكتاب البري"، "الاقتصاد الثقافى العالمي"، "أخلاق الحداثة"، "المعرفة المستدامة"، "مدارات المجاز فى الخطاب"، "بنية الشخصية"، "رسائل النساء من مصر القديمة"، "ثمن عدم المساواة"، "سنوات القرب من دوستويفسكي"، علم النفس الاجتماعي: الأسس"، "نظريات الأيدلوجيا"، "مغامرة المنهج" و"التدين والحراك فى مصر".

للترجمة الإحتياجات الخاصة الدكتورة كرمة سامي المركز القومي للترجمة القومي للترجمة

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