نشرة المرأة والصحة| إطلالات وضعت ياسمين عز في مأزق.. وسعر حقيبة نسرين طافش يثير الجدل

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

شاركت الفنانة نسرين طافش متابعيها صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وظهرت بإطلالة ساحرة وجذابة.

أثارت الإعلامية ياسمين عز جدلا واسعا بعد أزمتها مع الإعلامي نيشان، وتاخرها عن موعد الحضور في ملتقى الإعلام العربي الذى عقد فى منطقة جميرا بدبي.

بعد أن حذرت الدكتورة شيرين ذكي، رئيس سلامة الغذاء بنقابة البيطريين على صفحتها الشخصية فيسبوك من خطورة مرض البروسيلا على الصحة والذي ينتقل للإنسان عن طريق الحيوانات، سواء عن طريق استخدام الألبان غير المغلية او تنااول اللحوم دون طهي جيد.