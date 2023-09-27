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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| إطلالات وضعت ياسمين عز في مأزق.. وسعر حقيبة نسرين طافش يثير الجدل

نسرين طافش
نسرين طافش

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي. 

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إطلالة جريئة.. مي حلمي تستعرض رشاقتها| شاهد

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بالحجاب أمام الكعبة | ظهور لافت لـ جنات .. شاهد

تتخطى 60 ألف جنيه.. سعر حقيبة نسرين طافش يثير الجدل

شاركت الفنانة نسرين طافش متابعيها صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وظهرت بإطلالة ساحرة وجذابة.

بعد تأخرها عن الحضور ورفض نيشان لاعتذارها.. إطلالات وضعت ياسمين عز في مأزق

أثارت الإعلامية ياسمين عز جدلا واسعا بعد أزمتها مع الإعلامي نيشان، وتاخرها عن موعد الحضور في ملتقى الإعلام العربي الذى عقد فى منطقة جميرا بدبي.

طيببة تحذر من البروسيلا: خطر يصيب الإنسان عند تناول اللحوم والألبان

بعد أن حذرت الدكتورة شيرين ذكي، رئيس سلامة الغذاء بنقابة البيطريين على صفحتها الشخصية فيسبوك من خطورة مرض البروسيلا على الصحة والذي ينتقل للإنسان عن طريق الحيوانات، سواء عن طريق استخدام الألبان غير المغلية او تنااول اللحوم دون طهي جيد.

 

نسرين ياسمين عز البروسيلا اللحوم تتخطى 60 ألف جنيه سعر حقيبة نسرين طافش

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