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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيادة الأمراض والأوبئة | تصريح صادم من وزير الصحة السوداني لهذا السبب

السودان
السودان

أكد وزير الصحة السوداني هيثم محمد إبراهيم أن المعارك في الخرطوم تسببت بتلوث المياه وانتشار الجثث.

وأوضح وزير الصحة السوداني لـ"الشرق" أن أكثر من 6000 مؤسسة طبية بحاجة الي 60 مليون دولار لسد الفجوة.

وشدد وزير الصحة السوداني علي أن البلاد تواجه صعوبات كبيرة في إرسال الإمدادات الطبية إلى الولايات المتضررة

وأبان أن عدد المستشفيات التي خرجت عن الخدمة لا يتجاوز 120 من أصل أكثر من 700 مستشفى.

كما نفي وزير الصحة السوداني  التقارير التي تقول إن النظام الصحي في السودان قد انهار.

وقال وزير الصحة السوداني : سجلنا إصابات بـ"حمى الضنك" في 8 ولايات وبعض الأمراض والأوبئة زادت والإمكانيات الطبية محدودة.

وأتم وزير الصحة السوداني تصريحاته قائلا ": الخرطوم وولايات دارفور الأكثر تضررا من الحرب
 

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