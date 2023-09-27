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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضعف المياه بمركز ومدينة منفلوط لــ 7 ساعات لاستكمال أعمال توسعات المرشحة

قطع مياه الشرب
قطع مياه الشرب

أعلنت شركة مياه الشرب بأسيوط والوادي الجديد عن إجراء عملية توسعات بمحطة مياه منفلوط المرشحة والتي تصل طاقتها الإنتاجية الي 43الف م3/يوم .
وقال المهندس علي الشرقاوي رئيس مجلس الأدارة والعضو المنتدب لشركة انه جاري  استكمال أعمال التوسعات بمحطة مياه منفلوط المرشحة وذلك لمدة 7 ساعات بداية من الساعة 11 ليلاً مساء  اليوم الاربعاء وحتي الساعة السادسة صباحاً فجر غدا الخميس وذلك لتركيب عدد 2 محبس 700 مم علي بئر التوزيع القائم بالمحطة لربطه علي المروقات الجديدة الخاصة بتوسعات محطة مياه منفلوط المرشحة.
وبناءً على ذلك تنوه الشركة أن وصول المياه لمدينة ومركز منفلوط مساء الليلة المقبلة سيكون ضعيف إلى حد ما نظرا لاعتماد تغذية المنطقة على انتاجية المحطات الارتوازى ليتمكن الطاقم الفنى من تركيب المحابس المذكورة وربطها على مروقات المحطة المرشحة.

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ولذا ترجو الشركة من السادة العملاء بمركز منفلوط توفير كافة تدابيرهم من المياه اللازمة لقضاء حوائجهم خلال فترة الضعف، وتعلم الشركة أن جميع قنوات التواصل من خط الساخن 125 من أى تليفون أرضى، أو من أي محمول 01280733990، أو على رقم 01285000125 والواتس01206179891، أو الصفحة الرسمية للشركة أو موقعها أو موقعها الرسمي والمتاح على  http://ascww.org/public/
والموبيل أبليكيشن ، وبرامج الــCMS  لاستقبال الشكاوى الالكترونية  على  أتم الاستعداد لتلقى أي شكوى أو  أي احتياج لسيارات مياه .

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