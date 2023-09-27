بدء فعاليات مهرجان الفضائيات العربية فى دورته الـ14

انطلقت اليوم الدورة الـ١٤ من مهرجان الفضائيات العربية فى إحدى الفنادق الكبري بالقاهرة الجديدة.

مهرجان الفضائيات الدورة 13:

وشهدت الدورة الماضية من مهرجان الفضائيات حفلا ضخما حضره أبرز الفنانين من جميع العالم العربي، وحمل اسم الراحل هشام سليم، وأقيم في أحد الفنادق الكبرى.

كان من أبرز الحضور الفنانة سيرين عبد النور، أحمد السقا، يسرا، ورضوى الشربيني.

جوائز مهرجان الفضائيات العربية

وحرص مهرجان الفضائيات العربية على تكريم عدد كبير من الفنانين، أبرزهم يسرا التي تسلمت الجائزة الذهبية، وسيرين عبد النور كأفضل ممثلة عربية، الفنان عابد فهد ، أيضا الفنان أحمد السقا الذى حصد جائزة أفضل ممثل سينما، وتسلمت الفنانة إلهام شاهين جائزة النقاد الخاصة، وحصلت منة شلبي على جائزة أفضل ممثلة.