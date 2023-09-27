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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المناسبات والأعياد .. بشرى للعمالة غير المنتظمة في الوادي الجديد

حصر العمالة غير المنتظمة
حصر العمالة غير المنتظمة

تستكمل مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد عمليات حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل المختلفة  بمدينة الخارجة بجامعة الوادي الجديد ،ومحطات المياه ،ومدرسة عزب القصر الإعدادية ، وذلك تمهيداً لتسجيلهم بقاعدة البيانات وشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية والتأمينية التي توفرها المديرية للمسجلين بها بصفة دورية وفى المناسبات والأعياد ، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة باستكمال حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية على ارض الواقع من خلال الأجهزة التابعة للمديريات وذلك لتسجيلهم بقاعدة البيانات على المنظومة التى أعدتها الوزارة لتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة .

وأوضح أحمد حسين طليب مدير المديرية ،انه فى ظل اهتمام القيادة السياسية بالعمالة غير المنتظمة لحمايتها ورعايتها صحياً واجتماعياً ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لجميع المصريين،وبرعاية اللواء ا. ح. محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد ، قامت المديرية من خلال وحدة العمالة غير المنتظمة ومكتب تفتيش عمل وسلامة وصحة مهنية الخارجة ومكتب عمل القصر ، بحصر العمالة غير المنتظمة ضمن خطة المديرية لاستكمال وتنقيح قاعدة بيانات المسجلين لديها من تلك الفئة لشمولهم بمظلة الحماية والرعاية التي تقدمها المديرية لهم على مدار العام ، مؤكداً إستمرار عمليات الحصر والتسجيل بالمواقع المختلفة داخل المحافظة .

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