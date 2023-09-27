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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة جريئة.. شاهد

رانيا يوسف
رانيا يوسف

شاركت الفنانة رانيا يوسف، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام

 

وظهرت رانيا يوسف، مرتديه فستان باللون الاسود، ليكشف عن جمالها ورشاقتها. ومن الناحية الجمالية اعتمدت رانيايوسف، في المكياج على الالوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر الشفاه باللون الأحمر الغامق وتسريحةشعر منسدلا علي ظهرها


 

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف مسلسل “شارع 9” بطولة محمود عبد المغني، نرمين الفقي،نضالالشافعي، سميرة صدقي، أحمد سلامة، ياسر علي ماهر، هدى الإتربي، صبا الرافعي، وآخرون، من تأليف حسينمصطفى محرم، وإخراج محمد عبدالخالق.

 

وانتهت النجمة رانيا يوسف من تصوير جميع مشاهدها خلال السياق الدرامي لأحداث فيلم "التاروت"، والتي تشاركهاالبطولة فيه النجمة سمية الخشاب، المقرر طرحه قريبا بدور العرض السينمائية.

 

وكشفت الشركة المنتجة للفيلم عن تفاصيل الشخصية التي تلعبها رانيا يوسف خلال أحداث الفيلم، وهيشخصية"ماري" والتي تتعرض لحادث ما سيتم الكشف عنه حينما يتم عرض العمل في سباق عيد الأضحى، يسبب لهاأزمة نفسية جراءهذا الحادث، ويؤثر عليها بشكل كبير في حياتها، ويسبب لها العديد من المشاكل النفسية، والتيمنأبرزهاأنها تخونحبيبها، الشخصية التي يقدمها الفنان محمد سليمان.

الفنان محمد سليمان الفنانة رانيا يوسف النجمة سمية الخشاب رانيا يوسف سمية الخشاب صبا الرافعى على ماهر فيلم التاروت مسلسل “شارع 9” محمد سليمان محمود عبد المغني

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