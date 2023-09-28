جامعة حلوان الأهلية تكشف الأعداد المقبولة بالكليات للعام الدراسي 2023

اعلنت جامعة حلوان الأهلية عن الاستعدادات هذا العام لاستقبال الطلاب المرشحين اليها بتنسيق الجامعات 2023، 8 كليات وتتضمن 21 برنامجا دراسيا .

و صرح الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة أن جامعة حلوان الأهلية استقبلت في عامها الثاني ٣٢٩٥ طالب مستجد، ليصبح إجمالي الطلاب حوالي ٤١٥٠ طالب ببرامج الجامعة المختلفة .

و تابع رئيس جامعة حلوان الاهلية ان عدد برامج الجامعة أصبحت ٢١ برنامج للعام الدراسي ٢٠٢٣-٢٠٢٤، وذلك ب ٨ كليات وهي علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات ، طب الأسنان ، تكنولوجيا العلوم الصحية والتطبيقية، الهندسة ، الفنون التطبيقية، العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال، العلوم، العلاج الطبيعي.

وأشار الدكتور السيد قنديل إلى أن جامعة حلوان الأهلية تقوم بتقديم التدريب للتخصصات العلمية والطبية في مستشفي بدر الجامعي لحين إنشاء مجمع طبي يعمل على خدمة المنطقة بأكملها.