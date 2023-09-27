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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النيابة الإدارية تعاين مصنع مدينة نصر المحترق وتصدر قرارات عاجلة| صور

معاينة النيابة
معاينة النيابة

قال المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير إن النيابة الإدارية تجري معاينة لمصنع غير مرخص للمجسمات المعمارية بمدينة نصر، عقب اشتعاله بالنيران ووفاة صاحبه وأحد العاملين بالمصنع، وذلك بناءً على توجيهات المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية.

 

فقد أجرت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالقاهرة القسم الخامس، ظهر اليوم، معاينةً للعقار الكائن بزهراء مدينة نصر - مدينة الأمل - التابع لحى شرق مدينة نصر، والذي شَبَّ حريق بالطابق الأرضي منه مساء أمس الثلاثاء الموافق ٢٦ / ٩ /٢٠٢٣.

حيث كلَّف المستشار / أشرف محمود - مدير النيابة، فريقًا من أعضاء النيابة ضم المستشار / محمود فريد، والمستشارة/ سارة طاهر، والأستاذة/ أسماء عبد الفتاح -رئيس النيابة، بالانتقال لموقع العقار وإجراء المعاينة ظهر اليوم.

 

وتبين من المعاينة: أن العقار مكون من طابقٍ أرضي وأحد عشر طابقاً علوياً، وأنه مساء أمس الثلاثاء الموافق ٢٦ / ٩ /٢٠٢٣، اندلع حريق بالطابق الأرضي - والذي خصصه صاحبه كمصنع غير مرخص لصناعة المجسمات المعمارية - وأن النيران قد أتت على الطابق الأرضي بالكامل دون أن تمتد لباقي العقار أو العقارات المجاورة، وقد أسفر الحادث عن وفاة شخصين هما صاحب المصنع والمحاسب الذي يعمل معه.

 

وباشرت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالقاهرة القسم الخامس، التحقيقات بموقع الحادث، حيث استمع فريق التحقيقات لأقوال مدير الإدارة الهندسية - بحي شرق مدينة نصر، ومهندس التنظيم بالحي.

 

وقررت المستشارة/ سارة طاهر، استدعاء مهندس التنظيم المختص بحي "شرق مدينة نصر" وتكليفه بإعداد تقرير شامل للوقوف على الأسباب التي أدت لنشوب الحريق، والإجراءات المتخذة من جانب الجهة الإدارية مدعمًا بالمستندات، وجار استكمال التحقيقات.

معاينة النيابة
معاينة النيابة
معاينة النيابة
معاينة النيابة
معاينة النيابة
معاينة النيابة
معاينة النيابة
معاينة النيابة
معاينة النيابة
معاينة النيابة
النيابة النيابة الإدارية حريق حريق مصنع مدينة نصر القاهرة

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