محافظ الأقصر يبحث مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أوجه تعزيز التعاون

بحث محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، اليوم الأربعاء، مع شون جونز مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في مصر، والوفد المرافق له، أوجه تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك في إطار الدعم الذي تقدمه الوكالة للمحافظة في عدد من القطاعات.

وثمن المحافظ - خلال اللقاء - جهود الوكالة الأمريكية المستمر لبرامج التنمية في المحافظة، مشيدًا بمشروعات التعاون المشتركة التي تستهدف تطوير المواقع الأثرية في إسنا ودعم قطاع مياه الشرب، معربًا عن تطلعه نحو مزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة.

واستعرض ألهم، عددًا من مشروعات المحافظة وخاصة مشروعات البنية التحتية والمشروعات الزراعية "بإسنا وأرمنت" والمناطق الصناعية وإنجازات المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وجهود المحافظة في مجال التغيرات المناخية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار والتحول الرقمي وتنفيذ مبادرة المشروعات الخضراء الذكية .

بدوره، أكد مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، اهتمام الوكالة بالتعاون الفعال مع المحافظة في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن الأقصر من المحافظات الواعدة، موضحًا أنه تابع خلال زيارته لعدد من المشروعات التي تمولها الوكالة بإسنا ولقائه بعدد من الأهالي والمواطنين ومدى الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة.

