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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد ارتفاع جرام الـ 21 .. أسباب تدفعك لشراء عيار 18

صدى البلد

يهتم قطاع عريض من محبي المعدن الأصفر بشراء عيار 21 باعتباره يحظى بإقبال واسع في عمليات الشراء عليه، ولما له من مميزات عن غيره، لكن مؤخرا ظهرت مجموعة تقارير قدمت الصورة المشرقة والوجه اللامع لعيار 18 . 

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وخلال الفترات الأخيرة، شهدت أسواق الذهب تذبذبا في الأسعار بجميع الأعيرة حيث سجل عيار 21 ارتفاعا عن الأيام السابقة بمعدل جنيهين، كما ارتفع عيار 18 بنفس المعدل. 

 

مميزات عيار 18 

ضمن التقارير التي صدرت مؤخرا عن معدن الذهب والفرق بين المشغولات الذهبية من عيار 18 و 21 ، قال تقرير لمؤسسة «جولد بيليون» العاملة في مجال أبحاث والاستثمار في المشغولات الذهبية، إن هناك فرقًا بين المشغولات الذهبية عيار 18 وعيار 21، كما أن هناك فرقًا بين الذهب «الصب» و«النفخ»، وهو ما لا يعرفه الكثير من الأشخاص، مبينة في التقرير أن المشغولات الذهبية عيار 21 تكون أقل في مصنعيتها عن الذهب عيار 18، كما أنها تتميز بشكل أفضل خاصة إذا كانت مشغولات ذات أوزان مرتفعة قليلًا، لأن الأوزان إذا كانت منخفضة ممكن أن تؤدي إلى هشاشة المشغولات وسهولة ثنيها.

وأشار التقرير إلى أن عيار 18 لديه مصنعية مرتفعة بكثير عن عيار 21، ولكنه يتميز بأنه أكثر متانة وأكثر تحملًا، كما أنه يتم استخدامه في المشغولات الذهبية التي تحتوي على الكثير من الأشكال.

حساسية الذهب 

الذهب الأصفر عبارة عن سبيكة من الذهب الخالص والفضة والنحاس أو الزنك، وقد تعانى بعض النساء من حساسية تجاه الذهب الأصفر، وفى هذه الحالة يفضل شراء مجوهرات من الذهب عيار 18 قيراطًا، ويناسب هذا النوع من الذهب صاحبات البشرة الأكثر دفئاً والتي يتدرج لونها بين الأصفر والمشمشي مع تدرّجات لون شعر أشقر أو أحمر أو برتقالي، أو بني محمر، لأنها تبرز توهج لون البشرة.

 

وفيما يلي بيان بأسعار الذهب اليوم الأربعاء في مستهل تعاملات المساء:

 سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم قيمة 2522 جنيهًا.

 

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم قيمة 1892 جنيهًا.

 

الذهب الكسر 

يتجه الأغلب إلى شراء الذهب الكسر أو المستعمل، لأن الذهب الجديد يكلف الشخص مصنعية كبيرة، وهو الحل البديل للذهب في ظل ارتفاع اسعاره 

 

بدائل للذهب في حال ارتفاعه لمستويات قياسية

- الفضة

تعتبر الفضة من المعادن الكريمة، ولها لون أبيض معدني لامع، وتستخدم في النقود والحلي مثل الذهب، ومن المزايا الرئيسية للفضة مقارنة بالذهب في السعر على الرغم من كونه معدن ثمين، وتكلفتها اقل بكثير من الذهب، لها أشكال متنوعة ومبهرة، 

- التيتانيوم

التيتانيوم مادة معدنية جيدة للمجوهرات بخلاف المعادن الثمينة مثل البلاتين والذهب، ويتميز أغلبه باللون الرمادي، وغالبا ما يستخدم في تصميم المجوهرات الأجنبية.

ويتميز بـ أنه خفيف الوزن، وسعره رخيص، ومصنوع بالكامل دون الخلط مع أي معدن آخر، ومن المعادن النقية، ويعتبر مناسب للأشخاص ذوي البشرة الحساسة، 

ومن المتوقع أنَّ يتمّ تداول الذهب عند 1947.51 دولار أمريكي للأوقية، بحلول نهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية «trading economics»، على أن يتمّ تداوله عند 2016.05 دولار خلال 12 شهرًا. 

سعر الذهب عيار 24 الذهب عيار 18

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