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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حرق عربيتها واتحبس.. شقيقة موظفة جامعة القاهرة تفجر مفاجأة جديدة

القاتل احمد حسين
القاتل احمد حسين الدسوقى

كشفت  نورمين حسين مهران تفاصيل جديدة عن مصرع شقيقتها بكلية الآثار جامعة القاهرة على يد زميلها .

 

وقالت نورمين حسين خلال تصريح لصدى البلد ، أن شقيقتها تدعى نورهان حسين عندها ٣١ سنه  ، و أن زميلها هو قام بعرض الزواج اليها و تقدم لها بالفعل و لكن تم رفضه فتعرضلها وحرق عربيتها

و أضافت نورمين ، أن القاتل قد تم حبسه فعلا مده ولكنه خرج و عندما عرفت شقيقتها قدمت طلب نقل من رعاية الشباب لجامعه القاهره فرع زايد ، و لما علم القاتل الأمر تعدى عليها اليوم و قام بإطلاق الرصاص عليها.

و أكدت على ان شقيقتها نورهان مازالت فى مستشفى الجامعة و تم نقلها إلى مشرحة زينهم

جامعة القاهرة كلية الأثار جامعة القاهر كلية الاثار جامعة القاهرة مستشفى الجامعة موظفة جامعة القاهرة

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