حرق عربيتها واتحبس.. شقيقة موظفة جامعة القاهرة تفجر مفاجأة جديدة

كشفت نورمين حسين مهران تفاصيل جديدة عن مصرع شقيقتها بكلية الآثار جامعة القاهرة على يد زميلها .

وقالت نورمين حسين خلال تصريح لصدى البلد ، أن شقيقتها تدعى نورهان حسين عندها ٣١ سنه ، و أن زميلها هو قام بعرض الزواج اليها و تقدم لها بالفعل و لكن تم رفضه فتعرضلها وحرق عربيتها

و أضافت نورمين ، أن القاتل قد تم حبسه فعلا مده ولكنه خرج و عندما عرفت شقيقتها قدمت طلب نقل من رعاية الشباب لجامعه القاهره فرع زايد ، و لما علم القاتل الأمر تعدى عليها اليوم و قام بإطلاق الرصاص عليها.

و أكدت على ان شقيقتها نورهان مازالت فى مستشفى الجامعة و تم نقلها إلى مشرحة زينهم