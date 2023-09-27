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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد رمضان أبرز المكرمين فى مهرجان الفضائيات بدورته الرابعة عشرة

صدى البلد

حرص الفنان محمد رمضان على حضور اليوم فعاليات الدورة 14 من مهرجان الفضائيات العربية، وذلك من أجل استلام جائزته عن مسلسل جعفر العمدة.


مسلسل جعفر العمدة شارك فى الماراثون الرمضاني الماضي ، وشارك فى بطولته محمد رمضان، وزينة، وهالة صدقى، وإيمان العاصى، ومى كساب، ومنة فضالى، وأحمد داش، ومنذر رياحنة.

محمد رمضان ودرة يحضران مهرجان الفضائيات العربية

أحمد فهيم: سعيد بتكريمي فى مهرجان الفضائيات

 بالاضافة إلى عصام السقا، وفريدة سيف النصر، ومجدى بدر، وأحمد فهيم، وفتوح أحمد، وسلوى عثمان، وفريدة سيف النصر، وجورى بكر، وطارق النهرى، وأحمد عبد الله، وإحسان الترك،ومن تأليف وإخراج محمد سامى، السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى

احمد داش إحسان الترك أحمد عبد الله أحمد فهيم

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