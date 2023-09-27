محمد رمضان أبرز المكرمين فى مهرجان الفضائيات بدورته الرابعة عشرة

حرص الفنان محمد رمضان على حضور اليوم فعاليات الدورة 14 من مهرجان الفضائيات العربية، وذلك من أجل استلام جائزته عن مسلسل جعفر العمدة.



مسلسل جعفر العمدة شارك فى الماراثون الرمضاني الماضي ، وشارك فى بطولته محمد رمضان، وزينة، وهالة صدقى، وإيمان العاصى، ومى كساب، ومنة فضالى، وأحمد داش، ومنذر رياحنة.

بالاضافة إلى عصام السقا، وفريدة سيف النصر، ومجدى بدر، وأحمد فهيم، وفتوح أحمد، وسلوى عثمان، وفريدة سيف النصر، وجورى بكر، وطارق النهرى، وأحمد عبد الله، وإحسان الترك،ومن تأليف وإخراج محمد سامى، السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى