أحمد فهيم: سعيد بتكريمي فى مهرجان الفضائيات

أعرب الفنان أحمد فهيم عن سعادته بتكريمه اليوم فى مهرجان الفضائيات فى دورته الـ١٤ عن مسلسل جعفر العمدة الذى عرض ضمن ماراثون رمضان ٢٠٢٣.

وأضاف فهيم فى تصريح لـ"صدى البلد"، أنه سعيد بتكريمه عن مسلسل جعفر العمدة ولم يكن يتوقع هذا النجاح الضخم، وهذا النجاح يرجع لإلترام القائمين على العمل وأبرزهم المخرج محمد سامي .



مسلسل جعفر العمدة شارك فى الماراثون الرمضاني الماضي ، وشارك فى بطولته محمد رمضان، وزينة، وهالة صدقى، وإيمان العاصى، ومى كساب، ومنة فضالى، وأحمد داش، ومنذر رياحنة، وعصام السقا، وفريدة سيف النصر، ومجدى بدر، وأحمد فهيم، وفتوح أحمد، وسلوى عثمان، وفريدة سيف النصر، وجورى بكر، وطارق النهرى، وأحمد عبد الله، وإحسان الترك،ومن تأليف وإخراج محمد سامى، السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى.