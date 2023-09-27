محمد رمضان ودرة يحضران مهرجان الفضائيات العربية

انطلقت اليوم الدورة الـ ١٤ من مهرجان الفضائيات العربية فى إحدى الفنادق الكبري بالتجمع، وحرص على التواجد مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم الفنان محمد رمضان، درة، أحمد فهيم وغيرهم



مهرجان الفضائيات الدورة١٣:

وشهدت الدورة الماضية من مهرجان الفضائيات حفل ضخم حضره أبرز الفنانين من جميع العالم العربي، والذى حمل اسم الراحل هشام سليم، وأقيم في أحد الفنادق الكبرى.



وكان من أبرز الحضور الفنانة سيرين عبد النور، أحمد السقا، يسرا، ورضوى الشربيني.

جوائز مهرجان الفضائيات العربية

وحرص مهرجان الفضائيات العربية على تكريم عدد كبير من الفنانين، أبرزهم يسرا التي تسلمت الجائزة الذهبية، وسيرين عبد النور كأفضل ممثلة عربية، الفنان عابد فهد ، أيضا الفنان أحمد السقا الذى حصد جائزة أفضل ممثل سينما، وتسلمت الفنانة إلهام شاهين جائزة النقاد الخاصة، وحصلت منة شلبي على جائزة أفضل ممثلة.