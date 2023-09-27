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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد رمضان ودرة يحضران مهرجان الفضائيات العربية

محمد رمضان
محمد رمضان

انطلقت اليوم الدورة الـ ١٤ من مهرجان الفضائيات العربية فى إحدى الفنادق الكبري بالتجمع، وحرص على التواجد مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم الفنان محمد رمضان، درة، أحمد فهيم وغيرهم


مهرجان الفضائيات الدورة١٣:
وشهدت الدورة الماضية من مهرجان الفضائيات حفل ضخم حضره أبرز الفنانين من جميع العالم العربي،  والذى حمل اسم الراحل هشام سليم، وأقيم في أحد الفنادق الكبرى.


وكان من أبرز الحضور الفنانة سيرين عبد النور، أحمد السقا، يسرا، ورضوى الشربيني.

أحمد فهيم: سعيد بتكريمي فى مهرجان الفضائيات

بدء فعاليات مهرجان الفضائيات العربية فى دورته الـ14

جوائز مهرجان الفضائيات العربية
وحرص مهرجان الفضائيات العربية على تكريم عدد كبير من الفنانين، أبرزهم يسرا التي تسلمت الجائزة الذهبية، وسيرين عبد النور كأفضل ممثلة عربية، الفنان عابد فهد ، أيضا الفنان أحمد السقا الذى حصد جائزة أفضل ممثل سينما، وتسلمت الفنانة إلهام شاهين جائزة النقاد الخاصة، وحصلت منة شلبي على جائزة أفضل ممثلة.

الجائزة الذهبية الراحل هشام سليم أحمد فهيم أحد الفنادق الكبرى الفنان محمد رمضان الفنان عابد فهد الفضائيات العربية

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