ماجد المصري: سعيد بتكريمي عن مسلسل ضرب نار.. ومكنتش متوقع نجاحه

أعرب الفنان ماجد المصري عن سعادته بتكريمه فى مهرجان الفضائيات فى دورته الرابعة عشرة، عن مسلسل ضرب نار الذى عرض ضمن ماراثون رمضان الماضي.

وقال فى تصريحات لموقع "صدي البلد" ، أنه لم يكن يتوقع هذا النجاح للمسلسل بالرغم من أن شخصية زيدان التى قام بتجسيدها كانت مركبة.



مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، ماجد المصرى، مها نصار، انتصار، ضياء عبد الخالق، هدى الاتربى، أحمد الرافعى، ايمان السيد، أحمد عبد الله محمود، تامر نبيل، تامر مجدى، أحمد غزى، أيسل رمزى، زينة منصور، تيسير عبد العزيز، حسن العدل، أحمد صادق، طارق النهرى، إسراء رخا، لبنى ونس، جيهان خيرى، محمد حسنى، على الشامل، يوسف وائل نور، وضيفة الشرف دنيا المصرى، سهير المرشدى تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى.