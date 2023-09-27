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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن|مينا مسعود يكشف شروطه للتمثيل في مصر.. وعلي ربيع يبحث عن «الحب» في مسلسل «نصي الثاني»

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

مينا مسعود يكشف شروطه للتمثيل في مصر

كشف النجم العالمي مينا مسعود، الفنانة المصرية التي يتمنى التمثيل أمامها، مؤكدًا أنه فخور بتجربة فيلم في عز الظهر الذي شارك في بطولته رفقة شيرين رضا، إيمان العاصي، جميلة عوض.

وقال مينا مسعود من خلال تصريحات تليفزيونية :" إنه يتمنى التمثيل مع الفنانة يسرا، مشيرًا إلى أنه سعيد بالمشاركة في فيلم عز الظهر، إذ أوضح: نفسي أمثل مع فنانات مصريات كتير، وكان ليا الشرف أني مثلت مع شيرين رضا وإيمان العاصي وجميلة عوض في فيلم في عز الظهر، وأتمنى أمثل مع يسرا.

عنبة ومايان السيد في ضيافة صاحبة السعادة .. الإثنين

يحل مغنى المهرجانات عنبة والفنانة الشابة مايان السيد ضيوفا على برنامج صاحبة السعادة يوم الإثنين المقبل فى تمام الحادية عشر مساءً على شاشة dmc.

ومن المقرر أن يكشف الثنائى عن تفاصيل مشاركتهما فى مسلسل "1000 حمدالله ع السلامة بطولة الفنانة يسرا والذى عرض فى رمضان الماضى.

قصة مسلسل "1000 حمدلة ع السلامة"
بعد وفاة زوجها تعود سميحة وأولادها لمصر بحثاً عن ميراثهم، لتدخل في رحلة بحث مليئة بالمشكلات التي لا تخلوا من المواقف الكوميدية.

علي ربيع يبحث عن "الحب" في مسلسل “نصي الثاني”

يعيش الفنان علي ربيع مفارقات غريبة وطريفة في رحلة بحثه عن الحب، ضمن الكوميديا الاجتماعية "نصي الثاني" من تأليف إياد صالح وإخراج عمرو صلاح، وهو من عروض شاهد الأولى، ويُعرض على شاهد. يرصد العمل قصة شاب ثلاثيني يعمل في أحد المصارف ولا يحسن التعامل مع الجنس اللطيف، وما زال يبحث عن الحب، في ظل ضغوط من الأهل لتزويجه وإيجاد ابنة الحلال المناسبة في أسرع وقت ممكن.

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