عاجل
الجمهورية: نهج الرئيس السيسي يجسد مسارا صحيحا لرؤية قائد يُعلي القيم الحميدة بالمجتمع أخبار السيارات| 5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 130 ألف جنيه.. كيا أكسيد بخصم 70% لفترة محدودة دعاء المولد النبوي مستجاب.. بـ15 كلمة اجعل أعمالك مقبولة في يوم رفعها أخبار التعليم | برقم الجلوس.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية 2023.. انطلاق فعاليات المؤتمر العربي الأفريقي الدولي السابع للأورام.. اليوم مؤسسة البترول الكويتية: «كيبيك» صدّرت أول شحنة ديزل متطور في السوق الأوروبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. سخرية نيشان.. تسريب صور ياسمين عز أثناء منعها من دخول منتدى الإعلام بدبي.. احذروا أرجوكم.. سمك يباع بالأسواق يسبب الوفاة بعد تناوله فورا

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم إليكم هذه الأخبار خلال التقرير التالي. 

txt

إطلالة جريئة.. مي حلمي تستعرض رشاقتها| شاهد

txt

بالحجاب أمام الكعبة | ظهور لافت لـ جنات .. شاهد

مش هتعرفها.. ياسمين الخطيب بدون مكياج تثير الجدل على السوشيال ميديا

تداول مستخدمو الفيسبوك صورا جديدة للكاتبة ياسمين الخطيب مثيرة للجدل.

وقد ظهرت ياسمين الخطيب في الصور بدون مكياج بملامح هادئة

احذروا أرجوكم .. سمك يباع بالأسواق يسبب الوفاة بعد تناوله فورا

نشرت الدكتورة  شيرين علي زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء بالنقابة العامة للأطباء البيطريين ، نائب رئيس المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان منشور للتحذير من نوع سمك البساريا

سخرية نيشان.. تسريب صور ياسمين عز أثناء منعها من دخول منتدى الإعلام بدبي

تداول مستخدمو الفيسبوك صور ياسمين عز  خلال دخولها جلستها في منتدى الإعلام الذي أقيم في دبي

ياسمين عز سمك البساريا ياسمين الخطيب نيشان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحول مفاجئ في حالة الطقس وأمطار تضرب القاهرة| هل اقتربت عاصفة التنين؟

500 جنيه|انهيار أسعار الذهب لأول مرة منذ شهور عالميًا..وعيار 21 الآن مفاجأة

ضحية جريمة المهندسين: المتهم ضمني إليه وكان عايز يدخلني المحل بالعافية

بعد وصول الكيلو إلى 40 جنيها| قرار حكومي عاجل لخفض أسعار السكر

ألفاظ خارجة.. شهود عيان يروون واقعة صفعة لقاء سويدان لـ ميدو عادل

احترفت الأعمال المنافية للآداب منذ 6 أشهر .. اعترافات مثيرة لفتاة الجيزة

راحوا يقبضوا عليه لقوه ميت.. المتهم بقتل موظفة جامعة القاهرة ينهي حياته

رحيل باتشيكو| مدرب البنك الأهلي السابق يفجر مفاجأة بشأن بيراميدز

موضوعات متعلقة

إطلالة لافتة.. هنا شيحة تستعرض جمالها بلوك مختلف| شاهد

بعد تصريحات إنجي المقدم.. تأثير خلافات الأب والأم على الأطفال| تفاصيل

صوفيا بلال تفوز بالميدالية الذهبية للجمباز بكأس مصر| صور

في عيد ميلادها الـ 44.. إطلالات أثارت ضجة لـ أروى جودة

ملابس رياضية .. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها في الجيم | شاهد

نشرة المرأة والصحة| إطلالات وضعت ياسمين عز في مأزق.. وسعر حقيبة نسرين طافش يثير الجدل

إطلالة جريئة.. مي حلمي تستعرض رشاقتها| شاهد

بالحجاب أمام الكعبة | ظهور لافت لـ جنات .. شاهد

ترشيحاتنا

تطبيق جوجل للرسائل Google Messages يصل لـ 5 مليارات عملية تثبيت على الهواتف 

هاكرز صينيون يخترقون الخارجية الأمريكية ويسرقون 60 ألف رسالة

أهالى أسوان يتوافدون لتحرير توكيلات لترشيح السيسي.. والمواطنون: ندعمه لإنجازاته الكثيرة|شاهد

منخفضات جوية وأمطار رعدية .. الأرصاد تحذر من الشبورة المخيفة ونسبة الرطوبة

بعد وفاة 17 وحظر التجوال.. فيضانات تضرب اليونان للمرة الثانية خلال شهر

بعد وصول الكيلو إلى 40 جنيها| قرار حكومي عاجل لخفض أسعار السكر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل خبز بالسمسم.. الخطوات والمقادير

فوائد مذهلة لتناول اللب السورى|تعرف عليها

تعرف على فوائد الكرات الطبية

طريقة تحضير دنش بالجبن الكريمى

فيديو

مقطع فيديو لفتاة تستمع للآيات القرانية يثير الجدل ..شاهد

فيديو لحادثة لعبة الملاهي يثير ذهول رواد السوشيال ميديا بكندا

بعد حلاقة شعرها زيرو.. فيديو مثير لـ لينا أحمد الفيشاوي

خريطة .. العالم الهولندي يرد على منتقديه بهذه الطريقة/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ