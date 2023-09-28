نشرة المرأة والصحة.. سخرية نيشان.. تسريب صور ياسمين عز أثناء منعها من دخول منتدى الإعلام بدبي.. احذروا أرجوكم.. سمك يباع بالأسواق يسبب الوفاة بعد تناوله فورا

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم إليكم هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

تداول مستخدمو الفيسبوك صورا جديدة للكاتبة ياسمين الخطيب مثيرة للجدل.

وقد ظهرت ياسمين الخطيب في الصور بدون مكياج بملامح هادئة

نشرت الدكتورة شيرين علي زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء بالنقابة العامة للأطباء البيطريين ، نائب رئيس المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان منشور للتحذير من نوع سمك البساريا

تداول مستخدمو الفيسبوك صور ياسمين عز خلال دخولها جلستها في منتدى الإعلام الذي أقيم في دبي