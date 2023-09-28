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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد المسلماني يوضح تفاصيل وقصة أقوى قنبلة نووية في التاريخ

أحمد المسلماني
أحمد المسلماني

تحدث الإعلامي أحمد المسلماني عن قصة وتفاصيل صناعة أقوى قنبلة نووية في التاريخ، قائلا: القنابل النووية متنوعة، منها الصغيرة والبسيطة، والوسيطة، ومن ثم القنبلة الهيدروجينية.

 

وأضاف "أحمد المسلماني" خلال تقديمه برنامج "الطبعة الاولى" المذاع على قناة "الحياة"، أن القنبلة الهيدروجينية تعد الأكثر خطورة بفارق كبير عن النووية، منوها بأن العصر النووي كان به أسوء إنجاز شهده العالم.

 

واسترسل: القنبلة الهيدروجينة مروعة تتخطى قوة النووية بفارق الألاف، منوها أن إي إنفجار نووي يقوم في الاساس على قوة إنفجاره، ويترتب عليه أشعاع نووي مدمر، ينتشر لسنوات طويلة. 

احمد المسلماني القنبلة الهيدروجينية القنابل النووية الإعلامي أحمد المسلماني اخبار التوك شو

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