رسميًا .. الأهلي يواجه سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر

اعلن ماهر همام نجم الاهلي السابق عن مواجهة الاهلي لسيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وكتب ماهر همام عبر حسابه بموقع فيسبوك: 🔔| الأهلي يواجه سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري 🏆.

ويشارك في النسخة المنتظرة من كأس السوبر الأهلي بطل الدوري وسيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة، وبيراميدز وصيف الدوري وفي انتظار تحديد بطل كأس مصر.

مباريات بطولة كأس السوبر للأندية الأبطال

المباراة الأولى ستجمع بين بطل الدوري وكأس الرابطة.. الأهلي مع سيراميكا كليوباترا

المباراة الثانية ستجمع بين وصيف الدوري وبطل كأس مصر أو من تأهل حسب نظام البطولة.. بيراميدز يواجه إنبي أو فيوتشر.