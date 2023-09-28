اختيار المركز الطبي بالعبور للبدء في إجراءات الاعتماد والجودة

أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية بدء إعداد وتجهيز مراكز الرعاية الأولية للتسجيل للاعتماد طبقا لمعايير الجودة الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.



وقالت مديرية الصحة إنه تم اختيار المركز الطبي بالحي الترفيهي التابع لإدارة العبور في محافظة القليوبية نظرا لتوافر معظم الاشتراطات به وجاري استكمال باقي الاشتراطات والسياسات المطلوبة في متطلبات الجودة الأساسية والدليل التشغيلي.



من ناحية أخرى أجرى الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة زيارة مفاجئة للمركز الطبي بالحي الأول بالعبور وتفقد بعض أقسام المركز وعلى رأسهم غرفة الطوارئ واطمأن على توافر أدوية ومستلزمات الطوارئ، كما استمع لرأي أحد المترددين على المركز وفي مستوى الخدمة المقدمة ومدى رضاءه عنها.