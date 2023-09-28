الأهلي يواجه برشلونة الأسباني في كأس العالم للأندية لكرة اليد

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية لكرة اليد.

وكتب: " الأهلي في المجموعة الأولى بكأس العالم للأندية لكرة اليد رفقة برشلونة الإسباني والنور السعودي".

من جانب اخر، نجح النادي الأهلي، في الحصول على 2500 تذكرة لأولى مباريات الفريق في كأس العالم للأندية التي ستقام في السعودية، خلال ديسمبر المقبل.

ووفقا لبرنامج +90 عبر قناة النهار، فإن الأهلي حصل على التذاكر وتم تسديد قيمتها بالفعل، من أجل توزيعها على جماهيره، قبل أول مباراة التي ستجمع الفريق بالفائز من اتحاد جدة وأوكلاند سيتي النيوزيلندي".

وبدأ، الثلاثاء، بيع تذاكر بطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها السعودية في نسختها المقبلة في جدة ديسمبر المقبل، عبر الموقع الرسمي لـ “فيفا”، وفق ما أعلنه الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويمثل من مصر فريق الأهلي، بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا، بعد فوز على الوداد المغربي في النهائي.