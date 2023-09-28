فريق «سيدات سلة الأهلي» يواجه هليوبوليس في بطولة منطقة القاهرة

يلتقي الفريق الأول لكرة السلة «سيدات» بالنادي الأهلي، اليوم، مع نظيره فريق هليوبوليس، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة.



ومن المقرر أن تنطلق المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، في الثامنة مساء، واستعد لها فريق سيدات سلة الأهلي بشكل مناسب خلال التدريبات الأخيرة.



وحرص طارق خيري المدير الفني لفريق سيدات سلة الأهلي على تجهيز اللاعبات بالشكل المناسب، والتركيز على العديد من الجوانب الخططية خلال المران الختامي.

ويسعى فريق سيدات سلة الأهلي إلى الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز، بعدما تغلب على فريق مصر للتأمين بنتيجة 76-47، في بطولة منطقة القاهرة.

