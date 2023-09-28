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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

جمال شعبان يكشف عن سبب انتشار الجلطات بين الشباب

مخاطر المكملات الغذائيه
مخاطر المكملات الغذائيه

المكملات الغذائية إحدى الفيتامينات الشائع تناولها بين الكثير من الأشخاص حيث يتناولونها  بانتظام،ولكن الإفراط فيها يسبب جلطات وأضرار جسيمة على صحة الإنسان وفي الآونة الأخيرة كثير من الحالات بين الشباب تتراوح أعمارهم بين العشرينات والثلاثينات تعرضوا  لجلطات وتوقف القلب والشرايين مما ادي الي الموت  المفاجئ.

وهو ما جعل الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي،  يحذر من المكملات الغذائية لأنها من أسباب إصابة الشباب بالجلطات المختلفة، والتي تؤدي لزيادة احتمال الوفاة المفاجئة.


وكتب عبر صفحته الشخصية فيسبوك ،كالتالي: لا للمكملات الغذائية جرينهارت،شاب عنده 22سنة بسبب المكملات في الجيم بتاعة الكابتن اللي معمولة تحت بير السلم المحتوية علي الهرمونات جات له جلطة كبيرة في الشريان التاجي،واتركبت له 4 دعامات ونجا من الموت بمعجزة.

 

مخاطر المكملات الغذائية:

الإفراط في تناول المكملات الغذائية تعمل على إتلاف خلايا الكلى، وتتسبب في عدم قدرتها على أداء وظائفها بصورة سليمة، كما لها أضرار جسيمة على الكلى، بسبب وجود مادة الكيراتين المكملات الغذائيه.

المكملات الغذائية تؤثر بنسبة كبيرة على التغيير الهرمونات للإنسان، وتتسبب في اضطرابات النوم، لاحتوائها على نسبة كبيرة من الكرياتين والكافيين.

تتسبب في انسداد الشرايين، بسبب تراكم السموم الناجمة عن المواد الكيميائية في الدم، ما يتسبب
الإصابة بضعف القلب،وصعوبة وصول الدم إلى القلب ،وزيادة مخاطر التعرض لنوبات قلبية، والإصابة بالتوت القلق والتوتر النفسي.


الافراط في تناول المكملات الغذائية،يتسبب في الإصابة ببعض المشكلات الصحية المختلفة، ومنها الإصابة بمرض الحساسية، وظهور بقع حمراء  على الجلد، صداع دائم، وآلام في البطن،صعوبة في التنفس.

المكملات الغذائية مخاطر المكملات الغذائية الشباب جلطات موت مفاجئ القلب والشرايين

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