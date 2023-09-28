ضربة قوية للدولار وهبوط كبير في أسعار الذهب عالميا| ماذا يحدث؟!

قدمت نورهان عادل مذيعة “صدى البلد” تغطية خاصة عن آخر مستجدات أسعار الذهب و الدولار عالميا و محليا حيث سجل سعر الدولار أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري 30.83 جنيه للشراء، مقابل 30.96 جنيه للبيع.



كما سجّل سعر الدولار في أكبر بنكين حكوميين: "بنك مصر، والبنك الأهلي المصري"30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.



بينما تراجع سعر الدولار فى السوق السوداء ، بعد إعلان انضمام مصر لتكتل بريكس، الذي يضم مجموعة من كبار الاقتصادات العالمية، ومنها الهند والصين ،وسط دعوات بالتخلص منه ،فضلا عن قرار الحكومة الأخير بشأن تحصيل رسوم الإقامة بالدولار وهو ما ساعد على تخفيف الضغط على الدولار والذى تم تطبيقه يوم السبت الماضي.

وكانت الحكومة قد أصدرت، قرارًا يلزم الأجانب المتقدمين، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، بتقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل رسوم الإقامة من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري إلى أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة، كما ألزم قرار الحكومة سداد غرامات التخلف وتكاليف إصدار بطاقة الإقامة بنفس الطريقة

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