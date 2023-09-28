عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وسط حالة من الحزن|تشييع جثمان موظفة جامعة القاهرة من مسجد السيدة نفيسة

صدى البلد

شيع منذ قليل، جثمان نورهان حسين موظفة جامعة القاهرة، التي لقيت مصرعها على يد زميلها أمس داخل مبنى كلية الآثار، من مسجد السيدة نفيسة، بعد أداء صلاة الجنازة، بعد صلاة الظهر، وسط حالة من الحزن والانهيار لأهالى المجنى عليها.

ودخلت أسرة المجني عليها وأصدقاؤها في حالة من البكاء والانهيار أثناء توديع جثمانها لمثواه الأخير في مقابر العائلة.

 

وكان الدكتور حسين مهران، والد الدكتورة نورهان حسين، التي لقيت مصرعها على يد زميلها داخل جامعة القاهرة، كشف عن أن سبب إقدام المتهم على قتل ابنته أنها شهدت شهادة حق ضده بضرب مديره بسبب خلاف مالي، فتوعد لها وكان يتتبع خطواتها ويرسل لها رسائل تهديد.

 

بنفس سلاح الجريمة .. كيف عاقب المتهم بانهاء حياة موظفة جامعة القاهرة؟

راحوا يقبضوا عليه لقوه ميت.. المتهم بقتل موظفة جامعة القاهرة ينهي حياته

وأضاف أن المتهم كان يذهب إليها المكتب حتى يبث الرعب في قلبها، على إثرها، وتم نقل المتهم من كلية الآثار لقسم آخر.

 

رسائل تهديد  

 

وتابع: نقل المتهم للعمل في مكان آخر، لم يمنعه من الترصد لها وإرساله رسائل تهديد لها وله، ومنذ عام حرق لها سيارتها، وحررنا ضده محضر، وتم حبسه ٤ شهور وغرامة 100 ألف جنيه.

 

وأوضح والد نورهان: حاولنا نقل (الضحية) من مكان عملها في الجامعة، لكن لم نتمكن، بل قامت الجامعة بنقله لقسم (رعاية أطفال) وترك عمله بكلية الآثار، من كثرة مشاكله مع ابنته، لكن كان دائمًا يترصد لها.

 

وانتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، كما أمرت بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وقاموا بأعمال التحقيقات المبدئية مع جميع الموجودين في المبنى، وتحديدا الدور الثالث الذي شهد أعمال الواقعة، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة، وضبط المتهم.

 

وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان، وأظهرت كاميرات المراقبة قيام المتهم باستقلال سيارة ملاكي وفر هاربًا، كما أمرت بتشريح جثة المتوفية للوقوف على أسباب الوفاة، وإعداد تقرير الصفة التشريحية، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

نورهان حسين موظفة جامعة القاهرة جامعة القاهرة السيدة نفيسة كلية الاثار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه|انهيار أسعار الذهب لأول مرة منذ شهور عالميًا..وعيار 21 الآن مفاجأة

قرار حكومي عاجل لخفض أسعار السكر

تحول مفاجئ في حالة الطقس وأمطار تضرب القاهرة| هل اقتربت عاصفة التنين؟

وزير التعليم: مفيش حاجة اسمها زي موحد في المدارس لكننا حددنا ضوابطه

حسام حسن مديرًا فنيًا للزمالك .. عفت نصار يُفاجئ الجميع بتصريحاته |فيديو

ألفاظ خارجة.. شهود عيان يروون واقعة صفعة لقاء سويدان لـ ميدو عادل

صاحبة يا أغلي اسم فى الوجود.. وفاة الفنانة نجاح سلام

استبعاد مؤقت.. قرار صارم من كولر تجاه موديست

موضوعات متعلقة

عروسة الجنة.. انهيار أسرة موظفة جامعة القاهرة أثناء خروج جثمانها من المشرحة

موظفة جامعة القاهرة| قصة عمرها 5 سنوات نهايتها بالرصاص.. تفاصيل صادمة

بنفس سلاح الجريمة .. كيف عاقب المتهم بانهاء حياة موظفة جامعة القاهرة؟

راحوا يقبضوا عليه لقوه ميت.. المتهم بقتل موظفة جامعة القاهرة ينهي حياته

تعميم نشرة بسيارته.. فرق بحث تتعقب المتهم بانهاء حياة موظفة جامعة القاهرة

شاب ينهي حياة طليقته أمام مصنع بالعمرانية | تفاصيل صادمة

ننشر صورة المتهم بإنهاء حياة زميلته موظفة جامعة القاهرة |خاص

تعرّض لها كتير .. شهادات صادمة من زملاء موظفة جامعة القاهرة

ترشيحاتنا

أبو العينين ينعي المستشار عادل الشوربجي: ترك أثرًا بالغًا ومسيرة طيبة على صعيدي القضاء والرياضة المصرية

أول طلقة لـ شريف منير.. لورا عماد تكشف مفاجأة جديدة |فيديو

في أسنانها وبجسدها سم.. انتشار نوع غريب من الأسماك يباع مع البساريا

ثقة تصل للغرور.. محمود فايز يوجه انتقادات حادة لطريقة أوسوريو| فيديو

80 مخزنا من الكنوز.. كشف أثري مبهر لأحد ملوك مصر | تفاصيل

سرقت الحمار ليه؟ عاطل ينهي حياة عربجي في الجيزة| تفاصيل صادمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يمكنها تغيير المناخ.. باحثون يابانيون يكتشفون جسيمات مهمة في السحب

ملابس كاجوال.. نسرين طافش تستعرض رشاقتها | شاهد

نجاح سلام.. منحها عبد الناصر الجنسية وكرمها الرئيس اللبناني

صافرة الموت الآزتيكية.. خبراء يعيدون الصوت الأكثر رعبا في العالم| شاهد

فيديو

الموعد النهائي لبدء الدراسة وقرارات هامة من التعليم | تفاصيل

ضربة قوية للدولار وهبوط كبير في أسعار الذهب عالميا| ماذا يحدث؟!

حب من طرف واحد.. تفاصيل مصرع موظفة بجامعة القاهرة على يد زميلها

الإعلامي نيشان يلقن ياسمين عز درسا والأخيرة ترفع دعوى ضده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ