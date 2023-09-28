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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بنفس سلاح الجريمة .. كيف عاقب المتهم بانهاء حياة موظفة جامعة القاهرة؟

نورهان حسين المجني
نورهان حسين المجني عليها

كشفت تحريات الأجهزة الامنية بالجيزة ملابسات تخلص المتهم بإزهاق روح موظفة جامعة القاهرة من حياته حيث تبين أنه استخدم ذات السلاح الذي أطلق منه الرصاص عليها صباحا في مكتبها بكلية الآثار قبل ان يفر هاربا الى محافظة الاسكندرية ويعاقب نفسه على جريمته بذات الطريقة ويطلق الرصاص على نفسه. 

تحفظت قوات الامن على سلاح الجريمة وأمرت نيابة جنوب الجيزة بارساله الى الأدلة الجنائية لمضاهاة اعيرته بالمقذوفات في جسد المجني عليها وجثة المتهم بعد انهاء حياته.

وفجرت تحريات الاجهزة الامنية بالجيزة مفاجأة في انهاء حياة موظفة بكلية الاثار جامعة القاهرة حيث تبين اثناء البحث عن المتهم انه انهى حياته حيث عثر عليه جثة هامدة. 

 

تخلص من حياته 

وأفادت مصادر أمنية أنه يجرى حاليا استجواب عدد من الاشخاص حول ملابسات تخلص المتهم من حياته وتم اخطار النيابة العامة بالعثور على جثة المتهم احمد حسين الدسوقي بعد اصدارها امرا بضبطه واحضاره صباح اليوم عقب اطلاقه الرصاص على نورهان حسين مهران المجني عليها داخل مكتب رعاية الشباب والرياضة بكلية الآثار. 

وكشفت إحدى شهود العيان على حادث مقتل موظفة الاثار بجامعة القاهرة، أنهم فوجئوا بتصويب المتهم أعيرة نارية على الموظفة اثناء تواجدها في مكتبها وأفادت أن الجاني تقدم لخطبة المجني عليها أكثر من مرة ورفضته، وأنه كان يعمل معها في نفس الكلية، ولكنه الآن لا يعمل بها حيث تم نقله لكلية الزراعة. 

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وأضافت ان المتهم كان كثير التعرض للمجني عليها، وسبق أن حرق لها سيارتها منذ ٥ سنوات وأرسل لها رسائل تهديد.

 

مسرح الجريمة 

 

انتقلت النيابة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، كما أمرت بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وقاموا بأعمال التحقيقات المبدئية مع جميع الموجودين في المبنى، وتحديدا الدور الثالث الذي شهد أعمال الواقعة، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة، وضبط المتهم.

وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان، وأظهرت كاميرات المراقبة قيام المتهم باستقلال سيارة ملاكي وفر هاربًا، كما أمرت بتشريح جثة المتوفى للوقوف على أسباب الوفاة، وإعداد تقرير الصفة التشريحية، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

وكشفت التحقيقات أن المجني عليها «نورهان. ح» -32 سنة- موظفة برعاية الشباب بكلية الآثار، وتبين أن المجني عليها أصيبت بحوالي 4 طلقات نارية بأماكن متفرقة، وتم نقلها لمستشفى الطلبة وتوفيت بمجرد وصولها.

 

رفضت الزواج منه 

ورجحت التحقيقات أن المتهم زميل المجني عليها، وسبق أن تقدم لخطبة المجني عليها، وحدثت بينهما خلافات، فرفضت الارتباط به، كما أن المتهم سيئ السلوك وسبق محاولته إشعال النيران في سيارتها.

 

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وكان اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تلقى إخطارا من قسم شرطة الجيزة، يفيد ببلاغ من إدارة جامعة القاهرة بقيام موظف بالجامعة بدخول مبني رعاية الشباب التابع لكلية الآثار، وإطلاق أعيرة نارية على إحدي الموظفات أدت لوفاتها وفر هاربا، وتولت النيابة التحقيق.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

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