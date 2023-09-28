بيان عاجل من أذربيجان بعد اتهام أرمينيا لها بالتطهير العرقي في كاراباخ

رفضت وزارة خارجية أذربيجان، اليوم الخميس، اتهامات رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، للسلطات الأذربيجانية بالقيام بتطهير عرقي في إقليم ناجورنو كاراباخ.

وقالت وزارة الخارجية الأذربيجاني في بيان لها: "إننا ندين ونرفض بشكل قاطع بيان رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان بشأن تعرض السكان الأرمن في منطقة كاراباخ في أذربيجان للتطهير العرقي".

في وقت سابق من اليوم، قال باشينيان خلال اجتماع مجلس الوزراءالأرميني، إن جميع السكان الأرمن سيخرجون من كاراباخ في غضون أيام، لافتا إلى أن هذا عمل مباشر من أعمال التطهير العرقي والترحيل".

ووقع رئيس جمهورية ناجورنو كاراباخ، اليوم الخميس، مرسوما يقضي بانتهاء وجود الجمهورية في الأول من يناير 2024.

وقال زعيم أرمن ناجورنو كاراباخ، إن الجمهورية الانفصالية في إقليم ناجورنو كاراباخ لن تكون موجودة بحلول عام 2024.