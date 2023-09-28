بعد حلاوة المولد .. أسرع طريقة لعلاج آلام الأسنان

يعاني عدد كبير من الأشخاص آلام الأسنان عند تناول الحلوى والأطعمة المحتوية على نسبة كبيرة من السكر، وفي ظل الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وتناول الحلوى فيتعرض البعض للمعاناة من آلام الأسنان.

نعرض لكم طريقة علاج آلام الأسنان بسرعة وفقا لما جاء في موقع woonona

كيف تتوقف عن ألم الأسنان بسرعة؟



لا توجد طريقة مثالية للتعامل مع ألم الأسنان في المنزل، ولكن بعض العلاجات التي نشاركها أدناه يمكن أن تكون مفيدة في أوقات الحاجة.

المياه المالحة الدافئة



إنها حكمة قديمة أن الغرغرة بالماء المالح لتخفيف آلام الحلق، فكما أنه يوفر الراحة لالتهاب الحلق، فهو يعمل بشكل رائع مع الأسنان أيضًا.

تحتاج إلى خلط ملعقة صغيرة من الملح مع كوب من الماء الدافئ والمضمضة به في فمك لمدة 20 ثانية و تأكد من أنك لا تبتلعها وتبصقها جيدًا.



تحتوي المياه المالحة على نسبة عالية من الصوديوم وقد يكون ابتلاعها مشكلة خاصة إذا كنت مريضًا يعاني من ارتفاع ضغط الدم.

ثوم



معبأ بخصائص مضادة للجراثيم، يعد الثوم مكونًا سحريًا.

يمكنك طحن قطعة من الثوم المقشر ووضع العجينة على مكان الألم وإذا كنت تشعر بعدم الارتياح تجاه الرائحة الخام، فيمكنك قليها في بضع قطرات من زيت الزيتون ثم استخدامها عندما تبرد.

زيت القرنفل



يمكن لزيت القرنفل أن يخفف آلام الأسنان خلال دقائق وضع بضع قطرات من زيت القرنفل على كرة قطنية ثم ضعها على السن أو اللثة المؤلمة.

إذا لم يتوفر لديك زيت القرنفل، استخدمي قطعة من القرنفل، ضعيها على المكان واضغطي عليها بأسنانك.

معجون الكركم



يمكن لمعجون الكركم أن يفعل المعجزات لأسنانك حتى أثناء مرحلة العدوى.

كشفت دراسة أجريت عام 2020 أن استخدام معجون الكركم على الأسنان المؤلمة كان أفضل من معظم غسولات الفم المضادة للالتهابات. ومن المعروف أنه يمنع التهاب اللثة وحتى سرطانات الفم.

الكمامات الباردة



الكمادات الباردة علاج طبيعي آخر فعال للغاية. استخدم كيسًا من الثلج مع استراحة لمدة 10 دقائق بين كل تطبيق.

إذا لم تكن كمادة الثلج متوفرة، فيمكنك صنع كمادة باردة بنفسك.

أدوية الألم المتاحة دون وصفة طبية



تحتوي الصيدلية المحلية على مجموعة متنوعة من أدوية الألم المتاحة دون وصفة طبية، وبعضها يعمل كمضاد للالتهابات أيضًا. نابروكسين الصوديوم، وديكلوفيناك، والباراسيتامول، والإيبوبروفين، وكالبول هي بعض الأنواع الشائعة.

يجب عليك تحديد الجرعة الصحيحة بعد الاستشارة الطبية المتخصصة.

الاستلقاء في وضع مرتفع



عندما تستلقي بشكل مستقيم، يندفع الدم بسرعة نحو رأسك، مما يضغط على النهايات العصبية للسن الملتهبة بالفعل وإن الاحتفاظ بوسادة عالية قليلاً سيرفع رأسك ويوفر لك بعض الراحة من الألم.

إذا كنت لا تزال تعاني ألما حادا بعد تجربة هذه العلاجات، فلا تؤجل زيارة طبيب أسنانك.

شاي النعناع



يحتوي النعناع على مادة المنثول وهو عامل مهدئ، وخاصةً لتخفيف آلام اللثة والأسنان ويمكنك وضع كيس شاي في كوب ثم وضعه بعد أن يبرد على السن المؤلم.



بعد ذلك، يمكنك احتساء الشاي وإبقائه في فمك 20 ثانية ثم بصقه ويعمل كمسكن سريع للآلام.