عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

قميص طويل.. نسرين طافش تثير الجدل بظهورها اللافت| شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة نسرين طافش، متابعيها بصور جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافته. 

txt

بعد ظهورها الأخير.. إطلالات وضعت أمينة خليل في مأزق| شاهد

txt

مكياج مرعب.. أمينة خليل تثير الجدل بإطلالتها| شاهد

وتألقت نسرين طافش، مرتديه قميص طويل باللون الأبيض ذا تصميم ناعم ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت نسرين طافش، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها .

كما اختارت نسرين طافش، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت. 

وإليكم صور نسرين طافش 

نسرين نسرين طافش صور نسرين طافش إطلالات نسرين طافش اخبار نسرين طافش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حكومي عاجل لخفض أسعار السكر

أنا صديق بابا ..سفاح بدون شرف يتعدي جسديا على صغيرة بالقاهرة الجديدة

حسام حسن مديرًا فنيًا للزمالك .. عفت نصار يُفاجئ الجميع بتصريحاته |فيديو

واكلين حقي وخلصوا على غنوة| التفاصيل الكاملة لأزمة شقيق المطربة أنغام وعائلته.. اتهامات خطيرة

هل اقتربت عاصفة التنين؟| تحذير من الأرصاد بشأن تحول مفاجئ في الطقس

ضربة مصرية إماراتية للدولار.. ماذا يعني تبادل الجنيه والدرهم؟

سلاح ناري كاتم للصوت.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة فتاة جامعة القاهرة

بيان عاجل من اللجنة الثلاثية قبل انتخابات الزمالك

موضوعات متعلقة

بعد أزمتها مع نيشان.. إطلالات ياسمين عز قبل وبعد الشهرة| شاهد

تصميم مختلف.. درة تثير الجدل بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور| شاهد

نشرة المرأة والصحة| جمال شعبان يكشف عن سبب انتشار الجلطات بين الشباب.. نسرين طافش تستعرض رشاقتها| شاهد

بعد ظهورها الأخير.. إطلالات وضعت أمينة خليل في مأزق| شاهد

ملابس كاجوال.. نسرين طافش تستعرض رشاقتها | شاهد

نشرة المرأة والصحة.. سخرية نيشان.. تسريب صور ياسمين عز أثناء منعها من دخول منتدى الإعلام بدبي.. احذروا أرجوكم.. سمك يباع بالأسواق يسبب الوفاة بعد تناوله فورا

لو بتعاني من نقص الحديد.. تناول هذه الأطعمة

في اليوم العالمي لداء الكلب.. اعرف الأعراض بالتفصيل

ترشيحاتنا

التعليم تعلن موعد تطوير مناهج المرحلة الإعدادية.. فيديو

بعمق 17 كم.. زلزال يضرب أكبر جزيرة في اليونان

بسعر مُغر.. اركب سيتروين c4 أوتوماتيك

البورصة تربح 211 مليار جنيه بالربع الثالث من عام 2023

نجم "الأحمر" عامل قلق| مفاجأة جديدة حول تعاقده مع الأهلي.. وكهربا: «مش هنخلص» بسبب دعم إمام عاشور

من بكرة وعقوبة شهر غلق.. تطبيق المواعيد الشتوية للمحلات التجارية والمولات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسعر لا تتوقعه.. فستان درة بمهرجان الفضائيات العربية حديث السوشيال ميديا

قميص طويل.. نسرين طافش تثير الجدل بظهورها اللافت| شاهد

عقوبات رادعة تنتظر نجوم باريس سان جيرمان.. ما القصة؟

فستان أنيق.. رانيا فريد شوقي تستعرض جمالها| شاهد

فيديو

أمطار رعدية| تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس.. ماذا سيحدث؟

في أسنانها وبجسدها سم.. انتشار نوع غريب من الأسماك يباع مع البساريا

الموعد النهائي لبدء الدراسة وقرارات هامة من التعليم | تفاصيل

ضربة قوية للدولار وهبوط كبير في أسعار الذهب عالميا| ماذا يحدث؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

اﻟﻤﺰﻳﺪ