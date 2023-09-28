قميص طويل.. نسرين طافش تثير الجدل بظهورها اللافت| شاهد

شاركت الفنانة نسرين طافش، متابعيها بصور جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافته.

وتألقت نسرين طافش، مرتديه قميص طويل باللون الأبيض ذا تصميم ناعم ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت نسرين طافش، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها .

كما اختارت نسرين طافش، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت.

وإليكم صور نسرين طافش