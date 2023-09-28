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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أفريكسم بنك: معرض التجارة البينية الأفريقية بالقاهرة منصة لعرض الفرص الاستثمارية بالقارة

صدى البلد

أكدت نائب رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسم بنك"، كانايو أواني، أهمية الاستقلال الاقتصادي للدول الإفريقية وإدارة شئونها الاقتصادية والسياسية من خلال تفعيل منطقة التجارة الحرة الإفريقية وإقامة المعارض الإفريقية ومنح التسهيلات للنقل والتصدير.

جاء ذلك في كلمتها بمنتدى الدبلوماسيين الأفارقة لدعم التجارة البينية الإفريقية بالقاهرة بمشاركة سفراء وممثلي الدول الأفريقية في مصر، اليوم الخميس.

ولفتت أواني إلى نظام السداد والمدفوعات الإفريقية الجديد PAPSS، الذي طرحه البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسم بنك" ويساهم في إدراك طموحات الشعوب الإفريقية لتيسير مدفوعات نقل السلع عبر الدول وضمان الائتمان الإفريقي، مضيفة أن هناك إقبالًا واسعًا على المشاركة بمعرض التجارة الإفريقية البينية، الذي يُعقَد خلال الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر المقبل بمركز المؤتمرات بالقاهرة الجديدة بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي، وتشارك فيه وفودٌ من جميع الدول الإفريقية على مستوى العالم.

وأوضحت أهمية تشجيع التصنيع ودعم التجارة البينية الإفريقية لمنتجات منخفضة التكلفة وعالية القيمة، لافتة إلى أهمية دور منطقة التجارة الحرة الإفريقية باعتبارها سوقا تضم نحو مليار و400 ألف شخص. 

وأشارت إلى أن معرض التجارة الإفريقية البينية فرصة للاستثمار لكل من القطاعين الخاص والعام، قائلة إنه من ضمن التحديات التي تواجه القارة الإفريقية تباين المعلومات والفرص في القارة، لذا فإن تنظيم البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد المعرض بالقاهرة سيوفر منصة لتقديم الفرص الاستثمارية المتاحة بالقارة الإفريقية ومعرفة قواعد التجارة في هذه الدول. 


وقالت إن استضافة مصر لمعرض التجارة الإفريقية يكتسب أهمية وسط حضور وفود من نحو 130 دولة في المعارض السابقة، مؤكدة أن الدورة الحالية ستشهد عقد الصفقات والمعاملات التجارية وطرح الاستثمارات بقيمة نحو 43 مليار دولار، ومنوهة بأهمية حشد مجتمع الأعمال للمشاركة بالمعرض.

ومن جهته، أكد رئيس جهاز التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة، يحيى الواثق، أهمية إقامة معرض التجارة الإفريقية بالقاهرة، مضيفا أن الحكومة المصرية تعتبر التنمية الاقتصادية الإفريقية من أولوياتها، وتسعي لتطوير البنية التحتية لدعم المشروعات وسط الأزمات العالمية التي تتعافى منها الاقتصادات، وعلى رأسها تداعيات كورونا وحرب روسيا وأوكرانيا، التي زادت من أهمية البحث عن حلول غير تقليدية.

بدورها، قالت رئيس الهيئة المصرية للمعارض، مي عسل، إن معرض التجارة الإفريقية يعد فرصة هائلة لتلاقي المستثمرين والبائعين، مؤكدة أن وزارة التجارة والصناعة متحمسة لإقامة هذا المعرض.

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