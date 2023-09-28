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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عمل نفسه واحدة سِت | ننشر أقوال المجني عليه بقضية الخاطفين الأربعة

فيس بوك
فيس بوك

ينشر موقع صدى البلد أقوال المجني عليه وتحقيقات النيابة العامة في قضية عصابة الخاطفين الأربعة على «فيس بوك».


قال المجني عليه أحمد حسانين، 47 سنة، موظف بشركة لصناعة المحولات الكهربائية إن المتهمين قاموا باستدراجه لمنطقة نائية في دار السلام بأن انتحل أحدهم كونه سيده وتواصل معه عن طريق موقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك» واستدرجوه لمحل الواقعة وما أن وصل لوجهته حتى حاصره المتهمين وانقضوا عليه مروعينه بغلبة عددهم وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الوصول لغايتهم بالاستيلاء على أغراضه الخاصة.


وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين «أحمد .ص»، 28 سنة، عاطل، «أحمد .م»، 23 سنة، عاطل، «حمادة .ر»، 29 سنة، عامل، «سعداوي .م»، 22 سنة، عاطل بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة بخطف المجني عليه أحمد حسانين بالتحايل بأن استدرجوه لمحل الواقعة قاصدين من ذلك إقصائه بمنأى عن أعين ذويه وتمكنوا بتلك الوسيلة من الوصول إلى غايتهم.


وأضافت التحقيقات أن المتهمين سرقوا المنقولات المملوكة للمجني عليه أحمد حسانين بطريق الإكراه الواقع عليه بأن استدرجوه لمحل الواقعة وروعوه بغلبة عددهم وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته والاستيلاء على المسروقات كرهًا عنه.
وأكدت التحقيقات قيام المتهمين بإنشاء حسابًا مزيفًا على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» باسم فتاة بهدف ارتكاب الجريمتين السابقتين واستدراج المجني عليه بزعم مقابلتها.

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