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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يستهل مشواره ببطولة أفريقيا لليد باكتساح فاب الكاميروني

صدى البلد

اكتسح الفريق الأول لرجال كرة اليد بالنادي الأهلي، نظيره فاب الكاميروني بنتيجة 33-18، في مستهل مشوار الفريقين بالمجموعة الأولى من بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري رقم 44 والمقامة بالكونغو برازافيل خلال الفترة من 27 سبتمبر الجاري وحتى 7 أكتوبر المقبل.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم المارد الأحمر بنتيجة 11-8، قبل أن يزيد الفارق خلال أحداث الشوط الثاني من المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس.

وحاول الإسباني ديفيد ديفيز المدير الفني للشياطين الحمر في إراحة أكبر عدد من لاعبيه الأساسيين ومشاركة البدلاء لتجهيزهم لقادم اللقاءات والأدوار الحاسمة من البطولة القارية.

ومن المقرر، أن يلتقي أبناء القلعة الحمراء في الجولة المقبلة مع فريق بي إم سي بطل الكونغو برازافيل مساء السبت المقبل.

وتضم قائمة الأهلي في البطولة 19 لاعبًا وهم: "إبراهيم المصري - راضي محمد - عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن فيصل - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني "فوكس" - أحمد راضي - ياسر سيف - محسن رمضان - عبد العزيز إيهاب "زيزو" - محمد لاشين - أحمد عادل - عمر خالد "كاستيلو" - عمر سامي - أحمد هشام "سيسا" - محمود عبد العزيز "جدو".

الجدير بالذكر، أن الترجي التونسي هو حامل لقب البطولة الماضية عقب تغلبه على نظيره الزمالك بنتيجة 28-24 في النهائي الذي أقيم على صالة نادي الحمامات.

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