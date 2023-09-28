جمال سليمان رئيس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة

ترأس الفنان جمال سليمان لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة بمهرجان الإسكندرية لدول البحر المتوسط.

ويتواجد معه في عضوية اللجنة كل من عبد الرحيم كمال، فلونيا كوديللي، خوانما باجو، اولوا، مياليس جكيتسوج.

عقد الناقد السينمائي الأمير أباظة، رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط ورئيس الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، مؤتمرًا صحفيًا في تمام الخامسة مساء غداً الخميس الموافق 28 سبتمبر الجاري بمحافظة الإسكندرية.

وشهد المؤتمر الإعلان عن كافة تفاصيل الدورة الجديدة من المهرجان، وعدد الأفلام والدول المشاركة، كما سيتم الكشف عن الفنانين المقرر تكريمهم خلال فعاليات المهرجان وأهم الإصدارات وأعضاء لجان التحكيم.