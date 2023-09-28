كارثة في واشنطن .. الحكومة الأمريكية تخطر الموظفين بالإغلاق الوشيك

ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، اليوم الخميس، نقلاً عن رسالة تلقتها من السلطات، بأن الحكومة الأمريكية، وسط حالة من عدم اليقين المحيط بالإغلاق، بدأت في إخطار موظفي الحكومة بإغلاق حكومي وشيك.

وأوضحت الصحيفة، أن “الحكومة الأمريكية تعترف في هذه الرسالة بالخطر المتزايد المتمثل في احتمال خسارة ملايين الموظفين والعسكريين رواتبهم في غضون ثلاثة أيام إذا لم يتوصل أعضاء الكونجرس إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة بشأن تمويل عمل الوكالات الفيدرالية”.

وجاء في الرسالة: "خلال هذه الفترة، سيتم منح بعضكم إجازة مؤقتة بينما سيستمر الآخرون الذين يشغلون أدوارًا حاسمة في أداء واجباتهم الموكلة إليهم.. مهمتنا الجماعية ذات أهمية قصوى، وكل واحد منكم يقدم مساهمة ذات معنى في أمن بلدنا”.

وفي وقت سابق، دعا رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، الرئيس جو بايدن، إلى التدخل شخصياً في وسط مخاوف من الإغلاق الوشيك للحكومة في ظل غياب توافق في الآراء بشأن اعتماد الميزانية المؤقتة للبلاد.

وقال مكارثي: “أطلب من الرئيس التدخل لأن مجلس الشيوخ لم يقم بعمله ولم يواصل جهود مجلس النواب.. يجب على الرئيس أن يتدخل ويفعل شيئا، وإلا فإننا نواجه إغلاقا”.

ومن أجل تجنب إغلاق آخر، يتعين على الكونجرس إقرار ميزانية كاملة أو قصيرة الأجل للبلاد قبل نهاية السنة المالية الحالية، التي تنتهي في الأول من أكتوبر.