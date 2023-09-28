مصطفى بكري: السيسي قائد استثنائي أعاد الأمل للمصريين بعد فترة حكم الإرهابية

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن المصريين خلال فترة حكم الجماعة الإرهابية كانوا في حالة يأس وإحباط، ولكن المشير عبد الفتاح السيسي كان قائدا استثنائيا أعطي الوطن الأولوية، وأعاد الأمل للمصريين.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، أن الشعب المصري أعلنها واضحة أنه لا بد أن تعود إلينا مصر مرة أخرى وانقاذ البلد من الضياع، وإيقاف مكتب الإرشاد.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أنه اتفق المصريون جميعا على رفع شعار واحد وهي ارحل حفاظا على الهوية المصرية والوطن، خاصة أن الجماعة الإرهابية كان لديهم سعى لأخونة مؤسسات الدولة.

الشعب المصري رفض الخضوع

وأشار مصطفى بكري إلى أن الشعب المصري رفض الخضوع، وثار في 30 يونيو بمشاركة جميع قوى الشعب توحدوا على شعار واحد.

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه نعيش هذه الايام ذكريات غالية، وهي ذكرى حرب أكتوبر 1973 وذكرى رحيل الزعيم العربي جمال عبد الناصر، إضافة إلى أنه نعيش استحقاقا انتخابيا رئاسيا بدأ بإعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني لإنتخابات الرئاسة.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه علينا أن نتذكر الوقائع والاحداث التي تمت في تاريخ هذا الوطن، خاصة أن الدولة كانت على حفة الضياع في عهد جماعة الإخوان الإرهابية، وسببوا تهديدا كبيرا للدولة.

خلق الحوار بين الفرقاء

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح السيسي خلال فترة الإخوان، تصدى لكل محاولاتهم، ورفض الإنصياع لأوامرهم، وأصدر بيانا حذر فيه من مخاطر تفكيك المؤسسات، وسعى لخلق الحوار بين الفرقاء.